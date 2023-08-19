В Кабмине сообщили, где разместят Национальный военный мемориал

Правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине создадут Национальное военное мемориальное кладбище

"Приняли документ, регулирующий процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд. Мы должны достойно почтить память украинских героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу", — написал в телеграмм-канале Денис Шмигаль.

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Ранее премьер-министр Денис Шмигаль обращался в Киевсовет с просьбой выделить землю для мемориала на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, что и было сделано. Однако такое решение подняло бурю протестов общественных организаций и активистов из-за того, что Лысая гора — это земли заповедного фонда, и создание кладбища приведет к застройке заповедных земель. Также в той местности, утверждали некоторые активисты, "отрицательная энергетика" и не совсем удачный для кладбища рельеф. Кроме того, до сих пор могут оставаться снаряды Первой мировой войны и это традиционное место собраний представителей неоязычников и толкиенистов.

Среди других локаций также предлагались территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке, пустырь на Выставочном центре (бывшая ВДНХ), пустырь возле Берковецкого кладбища и еще несколько мест. В конце концов, земельная комиссия Киевсовета также пришла к выводу о нецелесообразности создания места захоронения на Лысой горе.

23 марта 2023 года чиновники представили проект создания Национального военного мемориального кладбища в Быковнянском лесу вдоль Броварского шоссе, неподалеку от выезда из Киева и по соседству с Национальным историко-мемориальным заповедником "Быковнянские могилы". Предполагалось, что это будут разные объекты, буферная зона от захоронений жертв репрессий составит 500 метров.

По данным американских журналистов, ссылающихся на оценочные заключения представителей Белого дома, ВСУ потеряли во время широкомасштабного вторжения РФ до 70 тысяч убитых и до 120 тысяч раненых, армия РФ — 120 тысяч погибших и около 170 тысяч раненых.

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