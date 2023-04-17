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В Кабмине прокомментировали возможность электронных повесток в "Дии"

Комментарий стал ответом на очередные заявления о возможности электронных повесток

сегодня, 12:49
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Автор:

Константин Куликов

Вице-премьер-министр Михаил Федоров сегодня опроверг возможность рассылки через электронное приложение "Дия" повесток. Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передают "Комментарии". 

В Кабмине прокомментировали возможность электронных повесток в "Дии"

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у Дії", - підписав Федоров своє фото в Телеграм

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", — написал он.


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Комментарий появился не на пустом месте. Сегодня в Раде рассказали, когда будут запускать процесс вручения повесток через "Дию".

На сегодняшний день пока нет решения о том, что украинцы начнут получать повестки в приложении "Дия". Но при этом нельзя исключать, что этот процесс скоро все равно запустят. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал член комитета Верховной Рады по нацобороне Федор Вениславский.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки должны точно уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе", — пояснил Федор Вениславский.

По его словам, сейчас у Украины просто нет технических возможностей, чтобы оцифровать военный учет и запустить повестки в "Дии".

Тем временем, в России ввели электронные повестки.

Традиционные бумажные повестки в РФ сохранятся, но будет возможность дублировать их в электронном виде, например через портал госуслуг. При этом повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном военнообязанном кабинете. Как отмечают в Думе, все виды повесток, которые будут направляться военнообязанным, будут иметь одинаковую юридическую силу. К тому же военнослужащим, получившим повестку из военкомата, со дня ее вручения запрещается выезд из РФ.

А в Украине расширили полномочия военкоматов. Теперь им разрешено вручать повестки мужчинам независимо от их места взятия на учет.



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