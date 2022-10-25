В Кабмине призвали украинских беженцев до весны не возвращаться домой: какая причина

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Кравцев Сергей
Гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, отправившись за границу, не стоит возвращаться домой до весны. Зима может быть сложной из-за террористических ракетных атак России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время общенационального телемарафона.
Ирина Верещук. Фото: из открытых источников
По ее словам, тем украинцам, которые сегодня имеют альтернативу тому, чтобы возвращаться в Украину, нужно ее выбрать и остаться, по возможности, за границей.
Что касается планов на весну, то, по словам министра, она очень хотела бы, чтобы все украинцы вернулись обратно в Украину и все вместе отстраивали области, которые своим варварским вторжением разрушила Россия.
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