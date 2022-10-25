В Кабмине призвали украинских беженцев до весны не возвращаться домой: какая причина

Гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, отправившись за границу, не стоит возвращаться домой до весны. Зима может быть сложной из-за террористических ракетных атак России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время общенационального телемарафона.

Ирина Верещук. Фото: из открытых источников

"Вы видите: Россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя", — отметила Ирина Верещук.

По ее словам, тем украинцам, которые сегодня имеют альтернативу тому, чтобы возвращаться в Украину, нужно ее выбрать и остаться, по возможности, за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей", — сообщила Верещук.

Что касается планов на весну, то, по словам министра, она очень хотела бы, чтобы все украинцы вернулись обратно в Украину и все вместе отстраивали области, которые своим варварским вторжением разрушила Россия.

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