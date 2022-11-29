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В Израиль приехала украинская делегация. Какова цель

Украинский высокопоставленный военный отправился вместе с делегацией в Израиль для переговоров о ПВО.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Вечером, 28 ноября, в Израиль прибыла украинская делегация с генерал-майором Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки 13 TV Мории и Волберг.

В Израиль приехала украинская делегация. Какова цель

Флаги Израиля и Украины. Фото: из открытых источников

Израильская корреспондентка Мория Уолберг сообщает, что из Киева приехала делегация во главе с высокопоставленным военным украинской армии. Украинская делегация должна встретиться с официальными лицами Армии обороны Израиля, также известной как ЦАХАЛ.

Волберг считает, что цель визита украинцев – это сотрудничество между двумя странами по строительству противовоздушных систем обороны.

Посмотреть полное сообщение в Twitter от Мории Волберг можно ниже:

В Израиль приехала украинская делегация. Какова цель - фото 2

Пока неизвестно, кто из украинских чиновников и военных находится в делегации в Израиле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на юге Украины заметили впервые израильскую военную технику – это бронетранспортер GAIA Amir. Бронетранспортер израильского производства имеет многоцелевое назначение. Техника может использоваться для разведывательных целей, логистических перевозок, быстрого наступления, перевозки личного состава и как скорая помощь. В общей сложности БТР GAIA Amir способен перевозить 12 человек.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое еще не поступало в Украину, но находится на рассмотрении военных экспертов в США. Это небольшие и высокоточные снаряды компании Boeing. Снабжение Ground-Launched SmallDiameter Bomb (GLSDB) может начаться весной 2023 года. Военные аналитики считают такие снаряды достаточно дешевыми и планируют купить достаточно большое количество.



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Источник: https://twitter.com/MoriahAsraf/status/1597311480936165376
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