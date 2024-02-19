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В Италии объяснили, когда Украина станет членом НАТО: сигнал России очень четкий

Глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал, что Украина станет членом ЕС, а по окончании войны присоединится к НАТО.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, однако уже после окончания войны. По его словам, сигнал России в том, что Украина будет членом ЕС, а затем международное сообщество сосредоточится на вступлении Украины в НАТО.

В Италии объяснили, когда Украина станет членом НАТО: сигнал России очень четкий

Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото из открытых источников

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Антонио Таяни заявил, что сообщение от России очень четко о вступлении Украины в ЕС.

"Сигнал России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал Таяни.

По его словам, вступление Украины в НАТО остается невозможным из-за войны в Украине, которую спровоцировала Россия своим полномасштабным нападением. Антонио Таяни указывает, что вступление в войну может означать начало глобального военного конфликта.

"Мы должны быть очень здравомыслящими, потому что наличие полноправного члена НАТО в войне с Россией означает Третью мировую войну", — передает слова главы МИД Италии информационное агентство Reuters.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров по Европейскому Союзу к более активным и решительным действиям из-за опасности закончить войну в Украине в пользу России. По его словам, это может произойти через три месяца в случае промедления с помощью Украины.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутных войсках Александре Павлюке, который заявил, что Украина начала подготовку к войне против России за пять месяцев до полномасштабной агрессии РФ.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/italy-foreign-minister-sees-ukraine-joining-eu-nato-once-war-ends-2024-02-17/
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Обсуждения

SS

сегодня, 13:14

Развод для лохов! Никогда не станет членом нато. Украину тупо использут руками жидовской свиньи!


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