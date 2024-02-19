В Италии объяснили, когда Украина станет членом НАТО: сигнал России очень четкий

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, однако уже после окончания войны. По его словам, сигнал России в том, что Украина будет членом ЕС, а затем международное сообщество сосредоточится на вступлении Украины в НАТО.



Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото из открытых источников

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Антонио Таяни заявил, что сообщение от России очень четко о вступлении Украины в ЕС.

"Сигнал России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал Таяни.

По его словам, вступление Украины в НАТО остается невозможным из-за войны в Украине, которую спровоцировала Россия своим полномасштабным нападением. Антонио Таяни указывает, что вступление в войну может означать начало глобального военного конфликта.

"Мы должны быть очень здравомыслящими, потому что наличие полноправного члена НАТО в войне с Россией означает Третью мировую войну", — передает слова главы МИД Италии информационное агентство Reuters.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров по Европейскому Союзу к более активным и решительным действиям из-за опасности закончить войну в Украине в пользу России. По его словам, это может произойти через три месяца в случае промедления с помощью Украины.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутных войсках Александре Павлюке, который заявил , что Украина начала подготовку к войне против России за пять месяцев до полномасштабной агрессии РФ.