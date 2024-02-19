В Италии объяснили, когда Украина станет членом НАТО: сигнал России очень четкий

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Slava Kot
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, однако уже после окончания войны. По его словам, сигнал России в том, что Украина будет членом ЕС, а затем международное сообщество сосредоточится на вступлении Украины в НАТО.
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото из открытых источников
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Антонио Таяни заявил, что сообщение от России очень четко о вступлении Украины в ЕС.
По его словам, вступление Украины в НАТО остается невозможным из-за войны в Украине, которую спровоцировала Россия своим полномасштабным нападением. Антонио Таяни указывает, что вступление в войну может означать начало глобального военного конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров по Европейскому Союзу к более активным и решительным действиям из-за опасности закончить войну в Украине в пользу России. По его словам, это может произойти через три месяца в случае промедления с помощью Украины.
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сегодня, 13:14
Развод для лохов! Никогда не станет членом нато. Украину тупо использут руками жидовской свиньи!