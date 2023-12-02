В ISW рассказали, почему оккупанты врут о ситуации в Авдеевке

Минобороны России подает неправдивую информацию об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области. Это делается подопечными Шойгу, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В своем отчете эксперты отмечают, противник не может трансформировать тактические достижения на фронте в оперативно значимые успехи. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наступательные действия в Украине — это часть "активной обороны". Сейчас он пытается уменьшить ожидания относительно способности оккупационных сил достичь важных успехов.

По словам аналитиков ISW, 1 декабря Шойгу сказал, что россияне захватывают "более выгодные" позиции. При этом чиновник отметил бригады, которые, как предполагают, действуют в восточных районах Украины.

"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны", — отмечается в отчете.

Аналитики считают, что российскому командованию следовало бы преследовать определенную оперативную цель, если бы они открыто заявили, что пытаются захватить Авдеевку. Однако пока в Минобороны РФ не уверены в способности захватчиков трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

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