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В ISW рассказали, почему оккупанты врут о ситуации в Авдеевке

По мнению аналитиков ISW, россияне врут о ситуации в Авдеевке, чтобы скрыть отсутствие прогресса

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Минобороны России подает неправдивую информацию об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области. Это делается подопечными Шойгу, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, почему оккупанты врут о ситуации в Авдеевке

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В своем отчете эксперты отмечают, противник не может трансформировать тактические достижения на фронте в оперативно значимые успехи. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наступательные действия в Украине — это часть "активной обороны". Сейчас он пытается уменьшить ожидания относительно способности оккупационных сил достичь важных успехов.


По словам аналитиков ISW, 1 декабря Шойгу сказал, что россияне захватывают "более выгодные" позиции. При этом чиновник отметил бригады, которые, как предполагают, действуют в восточных районах Украины.

"Российские официальные лица намеренно вводят в заблуждение, называя эти наступательные действия частью "активной обороны", — отмечается в отчете.

Аналитики считают, что российскому командованию следовало бы преследовать определенную оперативную цель, если бы они открыто заявили, что пытаются захватить Авдеевку. Однако пока в Минобороны РФ не уверены в способности захватчиков трансформировать достижения тактического уровня в оперативно значимые успехи.

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Также издание "Комментарии" сообщало — генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что страна-агрессор потеряла в Украине уже более 300 тысяч своих вояк, отметил, что у Путина "высокий порог терпимости по отношению к потерям". Какой вывод можно сделать из последних заявлений и действий Кремля? Почему, видя безумие Путина, некоторые на Западе всё еще считают возможным переговоры с ним? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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