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В Испанию прибыли украинские военные: каким оружием будут учиться управлять (ФОТО)

Украинские военных будут проходить курс обучения на ЗРК Hawk

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже на территории Испании находится группа украинских защитников, которая пройдет обучение на зенитно-ракетных комплексах Hawk. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Штаб обороны Испании.

В Испанию прибыли украинские военные: каким оружием будут учиться управлять (ФОТО)

В Испанию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Hawk

"В продолжение мероприятий, уже проведенных в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс обучения для нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk", — говорится в сообщении.


В Штабе обороны отмечают, что таким образом они помогают в улучшении возможностей противовоздушной обороны перед лицом серьезной угрозы, исходящей от средств нападения противника, будь то самолеты, ракеты или беспилотники разных типов.

Испанские военные подчеркивают, что Hawk уже доказал свою эффективность на войне в Украине, что неоднократно подчеркивали украинские власти оказался очень эффективным, о чем неоднократно заявляли. Пройдя комплексное обучение в Испании воины ВСУ приобретут необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk с помощью интенсивной программы обучения и подготовки.

Читайте также на портале "Комментарии" — на днях глава государства сообщил, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут мощным усилением ПВО накануне зимы.

Также издание "Комментарии" сообщало – позади уже 620 дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты готовятся к новому массированному штурму Авдеевки, во время месяца атак на которую понесли огромные потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров просит у западных партнеров больше боеприпасов. Стороны обмениваются точечными ракетно-дроновыми ударами, готовясь к массированным с наступлением холодов. Что на данный момент можно сказать о ситуации в российско-украинской войне и вокруг нее? Какие прогнозы на обозримое будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Испанию прибыли украинские военные: каким оружием будут учиться управлять (ФОТО) - фото 2

В Испанию прибыли украинские военные: каким оружием будут учиться управлять (ФОТО) - фото 3




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Источник: https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-nacionales/80-OTRAS-OPERACIONES/81-UAMAM-UCRANIA/noticias/listado/231107_EUMAM_hawk.html
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