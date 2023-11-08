В Испанию прибыли украинские военные: каким оружием будут учиться управлять (ФОТО)

Уже на территории Испании находится группа украинских защитников, которая пройдет обучение на зенитно-ракетных комплексах Hawk. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Штаб обороны Испании.

В Испанию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Hawk

"В продолжение мероприятий, уже проведенных в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс обучения для нескольких десятков украинских военнослужащих использованию и обслуживанию ракетного комплекса Hawk", — говорится в сообщении.

В Штабе обороны отмечают, что таким образом они помогают в улучшении возможностей противовоздушной обороны перед лицом серьезной угрозы, исходящей от средств нападения противника, будь то самолеты, ракеты или беспилотники разных типов.

Испанские военные подчеркивают, что Hawk уже доказал свою эффективность на войне в Украине, что неоднократно подчеркивали украинские власти оказался очень эффективным, о чем неоднократно заявляли. Пройдя комплексное обучение в Испании воины ВСУ приобретут необходимые навыки и знания по эксплуатации зенитной системы Hawk с помощью интенсивной программы обучения и подготовки.

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