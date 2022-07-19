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В Херсонской области снова слышны звуки мощных взрывов: что известно (ВИДЕО)

Взрывы прогремели в районе Новой Каховки

сегодня, 16:50
Автор:

Денис
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В Херсонской области продолжают раздаваться взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Херсонской области снова слышны звуки мощных взрывов: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в районе временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы. 

"Бесконечные запасы "гуманитарки и селитры" начинают выгорать прямо на глазах. А мелодичный звук детонирующих "матрасов и подушек" уже становится обычным явлением", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как над местом взрыва виднеется густой черный дым. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что звезда российского спорта высказалась против войны в Украине: в россиян онемение (ВИДЕО). Дарья Касаткина стала первой россиянкой из топ-рейтинга WTA, которая высказался против агрессии РФ. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3EmEkraxoTs0gvzT-FVdbC7lSLFbKu6_7IMIT9dRWw1h-TxO0M2Sw4ZHA
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