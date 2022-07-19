В Херсонской области снова слышны звуки мощных взрывов: что известно (ВИДЕО)

В Херсонской области продолжают раздаваться взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в районе временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы.

"Бесконечные запасы "гуманитарки и селитры" начинают выгорать прямо на глазах. А мелодичный звук детонирующих "матрасов и подушек" уже становится обычным явлением", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как над местом взрыва виднеется густой черный дым.

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