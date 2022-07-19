На юге Украины оккупанты теряют логистику и резервы: оперативная обстановка

Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение оборонительных действий на отступных рубежах. Теряя логистику и резервы, не создает ударных группировок, пытается держать основной формой ведения боя дистанционные обстрелы", — сообщает ОК "Юг".

Сообщается, что ночью противник атаковал Одесскую область семью ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, остальные шесть попали в мирное село. Разрушены и загорелись пять частных зданий, пострадали школа, дом культуры, несколько других частных усадеб, автомобилей. Пострадали шесть гражданских лиц, из них один новорожденный ребенок.

Также в Николаевской области оккупанты обстреляли фермерские хозяйства и сельскохозяйственные угодья из зенитных систем С-300.

"Кроме того, российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы", — ОК "Юг".

По данным ОК "Юг" на море продолжается штормовая погода, корабельная группировка вражеского флота усилена до трех ракетных и трех больших десантных кораблей. Уровень угрозы от применения, в том числе, и 24 ракет типа "Калибр" остается высоким.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украина почти с новым главой САП: почему "почти" – что заставило Банковую сдаться. Предшествовало назначению нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявление послов стран Большой семерки (G7) о важности назначения.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что не спешите брать российский паспорт: в Кабмине предупредили о серьезных последствиях. Получение российского паспорта может обернуться серьёзными проблемами для украинцев.

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