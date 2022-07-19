Украина почти с новым главой САП: почему «почти» – что заставило Банковую сдаться

Конкурсная комиссия утвердила кандидатуру нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Им станет детектив НАБУ Александр Клименко. При этом утвердить его должен генпрокурор, которого на данный момент нет. Ирина Венедиктова была сегодня уволена, нового главу Офиса генпрокурора пока не назначили. Как оцениваете и выбор Клименко и саму создавшуюся ситуацию? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

САП. Фото: из открытых источников

Возможно, президент понял сигналы Запада и дал "зеленый свет" назначению независимого главы САП

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько считает, что вероятное назначение детектива НАБУ Клименко руководителем САП следует приветствовать.

"Это – независимый и профессиональный кандидат, имеющий опыт работы в НАБУ. Независимые антикоррупционные органы САП и НАБУ должны уравновесить ситуацию в правоохранительной системе, где Офис президента, а именно Ермак и Татаров, имеют контроль. Такие институты, как СБУ, ГПУ, ДБР, БЭБ, следственное управление полиции находятся под полным влиянием Банковой. С таким положением дел в правоохранительной системе мы не сможем претендовать на членство в ЕС", – отмечает Владимир Манько.

Возможно, продолжает он, президент не без давления со стороны международных партнеров понял это – и дал "зеленый свет" назначению независимого главы САП.

"Ведь Клименко победил на конкурсе еще в декабре 2021 года, – напоминает Владимир Манько. – Всё это время конкурсная комиссия, где большинство членов от Банковой, не утверждала результаты конкурса. Теперь будем надеяться на окончательное назначение Клименко генеральным прокурором (когда появиться новые, или же это сделает и.о. генпрокурора), ведь руководитель САП формально является заместителем генпрокурора, но имеет полную свободу действий в пределах своей компетенции".

Назначение главы САП было одним из требований для нашего статуса страны-кандидата в ЕС

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Как говорится, не прошло и двух лет, как таки свершилось такое чудо – и у нас будет главный прокурор по вскрытию коррупции в высших эшелонах власти. А, нет, пока ещё не будет, ибо после итогового протокола конкурсной комиссии по избранию главы САП, последнюю подпись под кадровым приказом о назначении должен поставить Генпрокурор. А его у нас... то ли нет, то ли есть (но как и.о.)… Какая-то чехарда, разброд мнений и шатание основ силовых ведомств".

Светлана Кушнир напоминает, что назначение главы САП, избрание главы НАБУ, равно как закон о медиа, и изменение сути закона об деолигархизации были требованиями для нашего статуса страны-кандидата в ЕС.

"Ещё ранее о многострадальном конкурсе неоднократно говорили послы G7, грозились лишить нас поддержки. А ещё ранее был документ, скрепленный подписью и честным словом президента Зеленского перед президентом Джозефом Байденом – по итогам первого визита украинского главы государства в США. Там Украина брала на себя обязательство в три месяца завершить избрание главы САП. Но, как видим, этот аргумент в переговорах и торгах украинская сторона припасла как козырную карту на потом. "Потом" оказалось длиною в почти два года перипетий отбора кандидатов, – отмечает эксперт. – Не секрет, что блокировкой хода конкурса занималась контролируемая из ОПУ часть комиссии. Так что сейчас рассказы о неких "злых мешателях" из уст представителей Офиса — чистой воды иезуитство и игра на публику. ОПУ упорно толкало на место главы САП "своего человека", чтобы в ручном режиме контролировать всё там происходящее. В этом им противостояли и послы G7, и США, и отечественные независимые общественные организации, отслеживающие течение конкурса".

Ещё в июле 2021 года два главных конкурента за кресло главы САП были определённо видны — это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса ГПУ Андрей Синюка, отмечает Светлана Кушнир.

"И вот тут сразу же надо было понять, что и тот, и второй при занятии должности входят в конфликт интересов, – подчеркивает он. – Напомню вам битву титанов многолетней давности – Сытник против Холодницкого, то есть НАБУ против САП. Помните? Отож. Далее о подготовке и Клименко, и Синюка прекрасно свидетельствовали результаты отборочных туров и оценки. Если максимальный балл знаний правовых основ деятельности САП был 30, а у первого и второго места – всего-то 19 и 12 баллов (и это были наилучшие результаты), то, согласитесь, это грусть-печаль. Как же будет соблюдена чистота процессуальных действий, если в самих процессуальных действиях руководитель будет "плавать"? Моё мнение и тогда, и сейчас не изменилось, даже с учётом войны и прочая. Президент мог бы рубануть с плеча – и перезапустить процесс отбора и назначения хотя бы на основании того, что первое место занял не лучший из лучших, а "троечник" с конфликтом интересов. Можно было это обыграть красиво, дать возможность зарубежным партнерам увидеть новый, не скандальный, а прозрачный и максимально эффективный отбор. Но всё же – в дьявольских деталях. На Банковой сильно не хотели (и сейчас не хотят) увидеть на должностях антикоррупционной вертикали истинно независимых и несговорчивых принципиальных руководителей, готовых на деле "сажать, как весна придёт" коррупционеров из властных кабинетов".

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