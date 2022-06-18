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В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта: подробности (ФОТО)

Предатель получил ранения и был госпитализирован

сегодня, 17:45
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв.  Об этом сообщает издание Украинская правда. 

В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта: подробности (ФОТО)

Взрыв в Херсоне. Иллюстрация

Как стало известно, сегодня (18 июня) в городе Херсон взорвался автомобиль начальника исправительной колонии, перешедшего на сторону оккупантов. 

В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: Суспільне Херсон 

Издание передает, что по словам военных рф, к взрыву причастны украинские партизаны. 

Сообщается, что взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. По данным местных СМИ, взрывное устройство было прикреплено на дерево и сдетонировало на транспортное средство. 

Российские новостные медиа заявляют, что было совершено покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Уточняется, что в настоящее время он находится в больнице с ранениями и его жизни якобы ничего не угрожает. 

В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта: подробности (ФОТО) - фото 3

Фото: Суспільне Херсон 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что артиллеристы ВСУ уничтожили тяжелую технику противника с помощью британских гаубиц (ВИДЕО). 155 мм гаубицы превратили российскую технику в груду металлолома. 

Читайте также о том, что в Польше заявили, что "со дня на день" могут ввести противоракетную защиту над западной Украиной. Учитывая близость ракетных ударов к польской границе, Варшава может обеспечить противоракетную оборону над частью Украины. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, какие на самом деле потери Украины в войне: что значит новое заявление Данилова – почему оно появилось именно сейчас. Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью LIGA.net, озвучив свои претензии к главным спикерам Офиса президента Подоляка и Арахамии. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что выпад Токаева на питерском форуме: что стоит за казахским непризнанием "Л-ДНР". Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР"). Эксперт рассказал, как оценивать подобное заявление. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/18/7353239/
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