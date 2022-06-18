В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта: подробности (ФОТО)

Во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв. Об этом сообщает издание Украинская правда.

Взрыв в Херсоне. Иллюстрация

Как стало известно, сегодня (18 июня) в городе Херсон взорвался автомобиль начальника исправительной колонии, перешедшего на сторону оккупантов.

Фото: Суспільне Херсон

Издание передает, что по словам военных рф, к взрыву причастны украинские партизаны.



Сообщается, что взрыв прогремел на проспекте Адмирала Сенявина. По данным местных СМИ, взрывное устройство было прикреплено на дерево и сдетонировало на транспортное средство.

Российские новостные медиа заявляют, что было совершено покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов. Уточняется, что в настоящее время он находится в больнице с ранениями и его жизни якобы ничего не угрожает.





Фото: Суспільне Херсон

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