В Херсоне сообщают о мощных взрывах

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 31 августа, прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы в Херсоне. Фото: Getty Images

"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", — говорится в сообщении.

Официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Стоит отметить, что в Херсоне несколько дней подряд слышны взрывы. В частности, вчера местные жители дважды сообщали о звуках взрывов.

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, украинские военные активно "работают" по оккупантам в Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступает в непростую для себя осень-2022. Чего ожидать нашей стране на внешнеполитическом фронте? Какие важные события могут произойти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Госдепе США заявили, что "референдумы" о присоединении к России подконтрольных армии РФ территорий Украины могут пройти в ближайшие недели. Их организацию лично курирует замглавы президента РФ Сергей Кириенко. Пойдет ли страна-агрессор на такой шаг? В каком формате это может быть? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (также известно, как формат "Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии, сообщает командование Воздушных сил США в Европе. Какие ожидания от этой встречи? Могут ли быть какие-то кардинальные перемены в поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!