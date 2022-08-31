Осень-2022: чего ждать на внешнеполитическом фронте – сохранится ли поддержка Украины Западом

Украина вступает в непростую для себя осень-2022. Чего ожидать нашей стране на внешнеполитическом фронте? Какие важные события могут произойти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: GETTY IMAGES

Судьба мирных переговоров зависит от двух обстоятельств: политической способности украинского общества принять компромисс с РФ и возможность далее продолжать войну на истощение

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечает, что за последние полгода Украина во внешней политике превратилась в центр перезагрузки всей мировой системы международных отношений.

"Украинско-российская война способствовала историческому переосмыслению многими европейскими и азиатскими странами роли и значимости Украины. Долгое время украинцы вынуждены были преодолевать феномен извечного сравнения Украины с РФ не в пользу первой, восприятия ее как коренной и приоритетной сферы влияния России, буферной зоны западно-российского противодействия, не способной на реальное евроинтеграционное самоопределение. Ныне такие взгляды пересмотрены", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, определять внешнеполитический фронт осенью будут следующие факторы.

1. Желание Украины закрепить на долгую перспективу центральную роль в европейской архитектуре безопасности и обороны, крепко увязать это с продвижением евроинтеграции Украины и вопросом предоставления гарантий безопасности.

"Также Украина попробует более конкретней формализовать анонсируемый альянс Британии, Польши, стран Балтии, – прогнозирует Олег Постернак. – Продолжится военная кооперация с ведущими государствами в направлении предоставления оружия и макрофинансовой поддержки. Остро стоит вопрос реанимации наших отношений с азиатскими странами, так как война привела к резкому ослаблению динамики отношений с многими из них. Отношения с КНР, Индией, Ираном – одно из "слабых мест" нашей внешней политики сегодня".

2. Избирательные кампании в части европейских стран, в которых будет фигурировать "украинский вопрос".

Электоральные процессы, поясняет политтехнолог, всегда прямым образом влияют на внешнеполитическую линию правящих партий и их лидеров. Особенно это показали последние парламентские выборы в Венгрии.

"В сентябре станут известны результаты праймериз в Консервативной партии Великобритании, которые определяют кандидатуру нового премьер-министра страны. Внеочередные выборы в парламент Италии назначены на 25 сентября – и их результаты могут укрепить позиции "Движения 5 звезд" и "Лиги", тяготеющих к позиции России. 2 октября пройдут досрочные парламентские выборы в Болгарии, где есть риск укрепления позиций партий, которые могут занять более мягкую позицию в отношении РФ. Сложно предвидеть и результат ноябрьских парламентских выборов в Израиле, позиция которого могла быть важна в вопросе мирного урегулирования, – акцентирует Олег Постернак. – Вступают в избирательную кампанию в Чехии и Австрии, где предстоит избрать нового президента".

3. Дискуссия о мирных переговорах Украины с РФ.

"Во многом судьба мирных переговоров зависит от двух обстоятельств: политической способности украинского общества принять компромисс с РФ (в особенности после огромных жертв и инфраструктурных разрушений) и возможность далее продолжать войну на истощение, в которой больше шансов на победу имеет та сторона, которая обладает большими резервами или ресурсам. Экономическая состоятельность вести длительную войну будет определять контур перспективы переговоров", – констатирует политтехнолог.

В течение осени будут расширяться внешнеполитические контакты Украины

Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что осень (как и зима) станет во многом определяющим периодом касательно того, насколько хватит у России ресурсов (военных, материальных, финансовых) продолжать войну. Будут уже видны некие тенденции, уверен он. Это же касается и поддержки Украины.

"Не думаю, что она снизится. Не верю во вбросы, что Запад устал от нас, что может меньше поддерживать. Хоть, безусловно, ЕС, как и нас, ждет сложнейший отопительный сезон, перебои с теплом, с электроэнергией. Проблемы со всем этим могут стать катализатором для социального взрыва. Риски, связанные с возможным энергетическим и экономическим кризисом сохраняются. И могут отобразиться на электоральных симпатиях европейцев, – предупреждает эксперт. – На таком фоне могут прийти к власти в некоторых странах люди, которые более скептически, нежели нынешние правители, относятся к Украине, к необходимости поддерживать нас, к нашим евроинтеграционным перспективам".

Впрочем, продолжает Валентин Гайдай, такие страны есть и сейчас. Кто нас или вообще не поддерживает в военном плане. Или делают это весьма скромно. А есть страны-локомотивы в смысле помощи Украине – те же США, Великобритания, Польша. И их поддержка, уверен эксперт, точно не ослабнет, даже если произойдут изменения политической конъюнктуры в данных странных.

"Очевидно, что новым премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона осенью станет нынешняя глава МИД Лиз Трасс. Но это точно не повлияет на поддержку нашей страны Британией. Скорее, она может даже вырасти, – считает эксперт. – То же самое можно сказать о Польше или о Штатах. В последних в ноябре пройдут промежуточные выборы (всеобщие выборы, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента – в данном случае 8 ноября; заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США – прим. ред.). Не будет иметь большого значения, кто победит – демократы или республиканцы. Ключевые рычаги останутся в любом случае у демократов, представитель которых сейчас является президентом. Но даже если бы республиканцы получили тотальное преимущество, это ничего бы не поменяло в плане поддержки Украины и давлении на Россию".

Также Валентин Гайдай думает, что в течение осени будут расширяться внешнеполитические контакты Украины. Наш МИД, напоминает он, активно прощупывает контакты, наводит мосты в Латинской Америке, в Африке. Это было даже видно по участию представителей этих континентов в Крымской платформе.

"Это – верное направление. Такие контакты надо расширять и преумножать, не обходя стороной Ближний и Дальний Восток, Азиатский регион, – отмечает эксперт. – Кроме того, в течение осени будет продолжена работа над новыми пакетами санкций против России. Ключевыми вопросами станет газовое эмбарго и вероятный запрет на выдачу виз гражданам страны-агрессора в страны Шенгенской зоны и, возможно, другие страны, такие как Канада, Великобритания, Ирландия, США. Процессы явно дискуссионные. И вряд ли то же газовое эмбарго будет введено в этом году. Более реально – в следующем".

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