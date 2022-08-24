Украина сама будет решать, как возвращать Крым: главные итоги II саммита Крымской платформы

Состоялся второй саммит Крымской платформы. Прозвучал ряд заявлений, озвучивались концепции касательно восстановления Крыма после его освобождения. Причем, по словам президента Владимира Зеленского, Украина будет самостоятельно решать, как освобождать Крым от российских оккупантов. Какие основные выводы можно сделать по итогам мероприятия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Саммит Крымской платформы Фото: сайт Офиса президента Украины

Этот саммит окажется более действенным, чем предыдущий

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Следует быть объективными. Второй саммит проходил совсем в иных условиях, нежели первый. Да, война была и тогда, она никуда не уходила с 2014 года. Но не было такого широкомасштабного вторжения и открытого признания Россией себя государством-агрессором. Следовательно, те решения, которые принимаются на втором саммите Крымской платформы, будут иметь менее декларативный характер, нежели это было после первого. Думаю, все уже забыли, что там принималось год назад. И были ли некие конкретные действия. Возможно – были, но мы мало что о них знаем".

Ну, а второй саммит, хоть и проходил онлайн, собрал больше участников, нежели первый, отмечает эксперт. Он напоминает, что в 2021-м году было 46 государств и международных организаций, сейчас – почти 60, причем присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки.

"И я уверен, что этот саммит окажется более действенным. И те меседжи, которые заложены в итоговом заявлении, наполняться конкретными смыслами, практическими решениями. И в этом основное отличие Крымской платформы-2022 от прошлогоднего саммита", – констатирует Виталий Бала.

Оккупанты поняли, что их относительно спокойное существование на захваченном полуострове закончилось

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли не считает, что на данном саммите произошли какие-то резкие изменения в позиции сторон.

"Украина обозначила свое отношение к аннексии Крыма. Оно не изменилось. Международные партнеры, которые приняли участие во втором саммите, подтвердили поддержку нашей страны в вопросе возврата оккупированных территорий и отражении военной агрессии россиян", – поясняет эксперт.

Что касается заявления премьера Шмыгаля о превращении Крыма в цветущий сад, сперва, акцентирует Максим Яли, нужно вернуть Крым.

"Естественно, всё это вписывается в концепцию масштабной реконструкции, привлечении сотен миллиардов долларов иностранных инвестиций. Но, как мы помним, план по восстановлению Украины, презентованный в Лугано тем же Шмыгалем, не вызвал особого восторга у западных партнеров", – отмечает политолог.

Куда интереснее выглядит, по его мнению, заявление президента Зеленского о том, что Украина будет возвращать Крым теми способами, которые посчитает нужными.

"И в этом месяце мы увидели подтверждение такой позиции – взрывы вражеских складов в Новофедоровке, под Джанкоем, прощупывание украинскими беспилотниками системы ПВО противника по всему Крыму. Оккупанты поняли, что их относительно спокойное существование на захваченном полуострове закончилось. И это один из главных сигналов и итогов полугодия широкомасштабной войны, – считает Максим Яли. – То, на что ранее не осмеливались украинские власти, что казалось фантастикой еще недавно — теперь становится реальностью".

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