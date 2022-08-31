Рамштайн-5: какие ожидания от встречи – будут ли изменения в поддержке Украины

Пятое заседание Контактной группы по обороне Украины (также известно, как формат "Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии, сообщает командование Воздушных сил США в Европе. Какие ожидания от этой встречи? Могут ли быть какие-то кардинальные перемены в поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Оружие для Украины. Фото: из открытых источников

От Рамштайна-5 ждем не просто сохранение той поддержки, которую имеем, а увеличение ее объемов и ускорение поставок

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что сенсаций от Рамштайна-5 ожидать не стоит. Как и кардинальных перемен.

"Да они и не нужны, – отмечает эксперт. – Процесс снабжения Украины вооружением и боеприпасами налажен, всё работает. Нам помогают артой, в том числе дальнобойной и высокоточной. Посмотрите, как себя показывают реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, M270 MLRS (американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет), многое другое. Мы получаем поддержку по авиации. Это правильно, это нужно. Обсуждается только объем этой помощи".

Война, подчеркивает Кирилл Сазонов, очень прожорливая тварь. Она жрет людей, топливо, деньги, боеприпасы, технику.

"На пятом "Рамштайне" не будет каких-то откровений. Нам не дадут некую условную "Звезду смерти", эскадрильи самолетов, ядерное оружие. Но мы рассчитываем, что будет усилена и финансовая, и материально-техническая поддержка. И, думаю, это прекрасно понимают министры обороны, которые заседают в данном формате. На войне не бывает достаточно вооружений, ресурсов. Всегда и всего нужно больше", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что HIMARS отлично себя показали на Донбассе, на юге. Но если такую же группировку сконцентрировать сейчас на том же Харьковском направлении, а также в направлении Беларуси, откуда по нам периодически прилетает, мы бы чувствовали себя гораздо лучше, уверен политолог.

"Так что таких РСЗО нужно больше, ракет нужно больше, средств ПВО нужно больше, самоходных артиллерийских установок (САУ) нужно больше, – отмечает Кирилл Сазонов. – Учитывая наши наступательные действия, США передают нам уже не только дальнобойные средства поражения, но и мощное оружие для ближнего боя. В том числе наступательную бронетехнику. Всего этого, опять же, нужно больше. Причем еще вчера. Мы уже наступаем, нам необходима соответствующая техника. Так что от Рамштайна-5 ждем не просто сохранение той поддержки, которую имеем, а увеличение ее объемов и ускорение поставок".

Рамштайн-5 – это еще и демонстрация того, что поддержка Украины будет продолжаться, вопреки российским манипуляциям с газом

По мнению политолога, конфликтолога Богдана Петренко, встреча в формате Рамштайна важна с двух сторон.

"Первая – это реальная помощь. Сегодня вряд ли стоит ожидать, что какие-то поставки будут проходить в авральном порядке – под анонсированное наступление на Юге. Да, Украине не хватает боевой мощи для сокрушительного удара, но вряд ли эта встреча станет решающей. Слишком мало времени остается на поставку нового вооружения, потому что наступление холодов заморозит фронт", – поясняет эксперт.

Вместо этого, считает он, могут быть приняты важные решения на перспективу — о долгосрочных поставках в Украину вооружений. А это важно для понимания, какие образцы мы будем иметь в будущем.

"Это необходимо в контексте того, что зима может тормозить поддержку из-за газовых проблем в Европе, – отмечает Богдан Петренко. – Фактически, Рамштайн-5 заложит стратегию на осень-зиму, что позволит снизить газовое давление со стороны россии".

Вместе с тем, с символической точки зрения эта встреча также чрезвычайно важна, уверен эксперт. Во-первых – как средство цементирования западной поддержки и стимулирования стран, поддерживающих Украину в дальнейшей помощи. Во-вторых – как средство давления на Москву. Демонстрация того, что поддержка Украины будет продолжаться, вопреки российским манипуляциям с газом. И как средство стимулирования Москвы к дальнейшим "шагам доброй воли" и выводу войск с украинских территорий.

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