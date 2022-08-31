Россия готовится к фейковым «референдумам»: пойдет ли Путин на такой шаг – чем это закончится

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Кравцев Сергей
В Госдепе США заявили, что "референдумы" о присоединении к России подконтрольных армии РФ территорий Украины могут пройти в ближайшие недели. Их организацию лично курирует замглавы президента РФ Сергей Кириенко. Пойдет ли страна-агрессор на такой шаг? В каком формате это может быть? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, "референдумная горячка" России объясняется тем, что Путин хочет успеть "легализовать" захваченные в Украине территории, пока их не освободили ВСУ.
Он не сомневается, что Путин уже запланировал после проведения "референдумов", объявить оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и других областей Украины, где московитам удалось временно закрепиться, "исконно русскими землями". И ввести их в Конституцию РФ как российские территории. Как это захватчики уже сделали с украинским Крымом.
Похоже, резюмирует эксперт, что война РФ с Украиной вступает в решающую фазу. И здесь ставки настолько велики, что российскому диктатору не стоит надеяться на то, что ему могут хоть на йоту уступить в вопросе Украины.
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что псевдореферендумы ничего практически не дадут России.
К тому же, продолжает он, смысл этих постановок теряется в условиях украинского наступления и бегства части оккупационных администраций в Россию.
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