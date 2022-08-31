Россия готовится к фейковым «референдумам»: пойдет ли Путин на такой шаг – чем это закончится

В Госдепе США заявили, что "референдумы" о присоединении к России подконтрольных армии РФ территорий Украины могут пройти в ближайшие недели. Их организацию лично курирует замглавы президента РФ Сергей Кириенко. Пойдет ли страна-агрессор на такой шаг? В каком формате это может быть? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Путин уже запланировал после проведения "референдумов" объявить оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и других областей Украины "исконно русскими землями"

По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, "референдумная горячка" России объясняется тем, что Путин хочет успеть "легализовать" захваченные в Украине территории, пока их не освободили ВСУ.

"Для Украины существует два варианта возможных действий. Ускорить свое наступление и перемолоть российских захватчиков быстрее, чем они на это надеются. Но для этого реально очень мало времени (псевдореферендумы могут запуститься уже в сентябре). Второй вариант – просто игнорировать эти "референдумы". Ибо кроме нескольких тоталитарных стран – никто в мире их не признает", – поясняет эксперт.

Он не сомневается, что Путин уже запланировал после проведения "референдумов", объявить оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и других областей Украины, где московитам удалось временно закрепиться, "исконно русскими землями". И ввести их в Конституцию РФ как российские территории. Как это захватчики уже сделали с украинским Крымом.

"А потом, – продолжает Виктор Каспрук, – Кремль будет пугать Украину и коллективный Запад ядерным оружием, если украинцы продолжат военным путем освобождать свои земли, оккупированные Россией. Но, подчеркиваю, никто не признает правомерными таке "путинские референдумы". А ВСУ продолжат свою работу по освобождению оккупированных областей Украинского государства. К тому же, США, коллективный Запад уже неоднократно предупреждали Путина о том, что попытка применить ядерное оружие станет фатальной для самой России".

Похоже, резюмирует эксперт, что война РФ с Украиной вступает в решающую фазу. И здесь ставки настолько велики, что российскому диктатору не стоит надеяться на то, что ему могут хоть на йоту уступить в вопросе Украины.

Фейковое народоизъявление на оккупированных территориях окончательно оборвет возможность любой коммуникации между Россией и Украиной

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что псевдореферендумы ничего практически не дадут России.

"Естественно, их не станет признавать ни Украина, ни мир. А украинская армия будет действовать, исходя из этого. И продолжит деоккупацию. Поэтому эти "референдумы" и откладываются Москвой. Там понимают (и украинское руководство четко дало это понять), что попытка устроить фейковое народоизъявление не оккупированных территориях окончательно оборвет возможность любой коммуникации между Россией и Украиной", – отмечает эксперт.

К тому же, продолжает он, смысл этих постановок теряется в условиях украинского наступления и бегства части оккупационных администраций в Россию.

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