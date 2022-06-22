В Херсоне партизаны показали пленных оккупантов и предупредили рашистов о "сюрпризах"

Как передает издание "Комментарии", движение украинских партизан в Херсонской области продолжает бороться с оккупантами. Записав очередное видео, патриоты показали, как захватили в плен российских военных, а также предупредили российских захватчиков, что их вскоре ждут новые неприятности. с этими вопросами обратилось к экспертам.

Херсон. Фото: из открытых источников

Украинские партизаны заявили на видео, что им стали известны, как минимум три адреса, по которым проживают в Херсоне российские военные, предупредив захватчиков, что вскоре их ждут неожиданные "сюрпризы". Видео с предупреждениями для российских захватчиков появилось в Телеграмм.

На видео вооруженный мужчина в камуфляже и балаклаве стоит посреди какого-то помещения. Возле стены за ним на коленях стоят двое человек с завязанными глазами. Это, как объясняет мужчина на видео — захваченные 21 июня в плен херсонскими партизанами российские оккупанты.

"Хочу обратиться к армии Российской Федерации. Уверен, что во время вечерней проверки вы не досчитались двух человек. Вот они", — сказал мужчина на видео, бросив перед стоящими на коленях людьми с завязанными глазами два российских паспорта.

Он также передал "привет" российским оккупантам, которые пришли на Херсонщину с оружием в руках. Как уверил мужчина на видео, пленные оккупанты слили партизанам много интересной информации.

"Эти двое слили всю информацию о вас, о вашем месторасположении. Эти двое... будут переданы для обменного фонда. Хотя это мало кому хочется, но мы, украинские партизаны, в отличие от вас, орков еб*чих, имеем ценности и человечность, боремся за свою землю" , — отметил он.

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