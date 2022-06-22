В Херсоне партизаны показали пленных оккупантов и предупредили рашистов о "сюрпризах"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", движение украинских партизан в Херсонской области продолжает бороться с оккупантами. Записав очередное видео, патриоты показали, как захватили в плен российских военных, а также предупредили российских захватчиков, что их вскоре ждут новые неприятности. с этими вопросами обратилось к экспертам.
Херсон. Фото: из открытых источников
Украинские партизаны заявили на видео, что им стали известны, как минимум три адреса, по которым проживают в Херсоне российские военные, предупредив захватчиков, что вскоре их ждут неожиданные "сюрпризы". Видео с предупреждениями для российских захватчиков появилось в Телеграмм.
На видео вооруженный мужчина в камуфляже и балаклаве стоит посреди какого-то помещения. Возле стены за ним на коленях стоят двое человек с завязанными глазами. Это, как объясняет мужчина на видео — захваченные 21 июня в плен херсонскими партизанами российские оккупанты.
Он также передал "привет" российским оккупантам, которые пришли на Херсонщину с оружием в руках. Как уверил мужчина на видео, пленные оккупанты слили партизанам много интересной информации.
Также издание "Комментарии" сообщало - США узнали, как Китай тайно поддерживает Россию в войне против Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости