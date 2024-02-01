В ГУР заявили, что не помогали Арестовичу уехать за границу

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что не предоставляли бывшему советнику Офиса Президента Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов, позволяющих ему выехать из Украины.

В ГУР заявили о фейке

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица на имя Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности"

, – подчеркнули в ГУР.

Напомним, как писали "Комментарии" NGL.media со ссылкой на свои источники в пограничной службе сообщило, что 48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. По информации расследователей, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины. Журналисты напомнили, что во время полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался. Разрешение на выезд он получал не только от ГУР, но также от главы Госпогранслужбы и Офиса Президента. Вместе с тем, в ГУР и ГНСУ отказывались комментировать обстоятельства последнего выезда Арестовича, после которого он назад уже не вернулся.

Вместе с тем, как писали "Комментарии", бывший советник Офиса Президента сообщил, что он находится в Нью-Йорке. Однако он отказался комментировать , каким образом ему удалось уехать из Украины. Блогер лишь добавил, что это государственная тайна. Затем он все же уточнил, что уехал на законных основаниях, поэтому не было никаких проблем на границе.

Как сообщали "Комментарии", Алексей Арестович рассказывал, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Также он заявил, что его работа направлена на оказание помощи Украине, а жизнь в Нью-Йорке связана с разными программами и вскоре завершится. Кроме того, Арестович рассказал о своей квартире в престижном районе Нью-Йорка – возле Central Park. Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться в Украину, он заявил, что очень хочет домой и открытые открытые кримінальные дела его не пугают. Но у него есть еще два проекта в Европе. Вместе с тем, бывший советник Офиса президента заявил, что готов уйти на фронт, если его мобилизуют.



