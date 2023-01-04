В ГУР рассказали, почему Россия не использует современные ракеты "Кинжал"

Российская Федерация периодически совершает массовые ракетные удары по Украине и ее критической энергетической инфраструктуре. Однако почти не применяет свои современные разработки, как ракеты "Кинжал", против которых украинская система обороны почти бессильна. Ответ на этот вопрос дал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

МиГ-31 и гиперзвуковая ракета "Кинжал". Фото из открытых источников

Российские войска используют разные средства для обстрела Украины, в ход идут ракеты Х-101 и "Калибры", старые Х-22 и купленные иранские беспилотники и даже ракетные комплексы С-300, которые в основном используются против воздушных целей. Однако в этом списке отсутствуют современные российские ракеты "Кинжал". Вадим Скибицкий назвал несколько причин, почему россияне не используют свое высокоточное оружие.

"Есть у них проблема с самолетами-носителями – МиГ-31", — говорит представитель ГУР и вспоминает инцидент в Беларуси, когда у одного из самолетов загорелся двигатель.

Далее Скибицкий называет главную причину, почему российские военные не используют ракеты "Кинжал".

"Кинжалов" у них не так и много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир, — отмечает Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР добавляет, что свое современное оружие они используют только для устрашения и демонстраций, что у них есть такая техника, которую якобы никто не сможет сбить. Скибицкий говорит, что Россия так поддерживает напряжение против Украины и Европы.

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