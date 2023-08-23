В ГУР рассказали о лихорадочных решениях России по Крымскому мосту

Главное управление разведки Украины сообщает, что российские силы начали подготовительные работы по затоплению паромов вблизи Керченского моста, соединяющего Крым с территорией РФ. Таким образом россияне пытаются предотвратить атаки Вооруженных сил Украины.

Последствия ударов по Керченскому мосту. Фото из открытых источников

В ГУР отмечают, что сейчас россияне затапливают уже второй паром, а в будущем имеют планы на затопление по меньшей мере шести единиц этого плавсредства. Кроме паромов, россияне собираются установить боновые укрепления на воде между затопленными судами. Главная цель таких действий России – это создание полосы защиты перед Керченским мостом.

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Главное управление разведки указывает, что успешные атаки украинских сил по незаконному сооружению нанесли значительные повреждения Крымскому мосту, в частности, это касается железнодорожного и автомобильного пути. Украинская разведка сообщает, что недавние атаки лишь усилили "истерическую реакцию" руководства Кремля.

Таким образом, российское руководство требует любой ценой обеспечить защиту для критически важного для Москвы объекта, который является основным путем военной логистики в Крым. ГУР называет такие действия россиян "лихорадочным решением" для защиты моста длина которого 19 км, и указывает на "интеллектуальный кризис" в военной и политической среде Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете британской разведки, указывавшем на то, как поврежденные мосты в Крым влияют на логистику РФ.

Также "Комментарии" писали, что главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева признала, что Крым – это не Россия. Соответствующее видео попало в сеть.