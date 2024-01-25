В ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76: причастны российские спецслужбы

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться высшие военные и политические представители РФ. Однако ФСБ отменила их полет и предложили другой транспорт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".



Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что российские спецслужбы отменили полет на уничтоженном самолете Ил-76 для российской военной и политической элиты. Несмотря на это, имена должностных лиц, которые не сели в самолет, выяснены и будут предоставлены международному расследованию.

"На борту действительно должно было находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора... Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта", — рассказал Юсов.

Юсов добавляет, что российские представители ФСБ также было на месте аварии и выгнали приехавших на место происшествия спасателей. Таким образом, они не смогли осуществить осмотр места, сделать фотографии и составить протокол авиатрощи.

Кроме того, по словам представителя ГУР, публикуемые в сетях видео показывают, что на месте падения самолета Ил-76 отсутствуют тела. Также стало известно, что в морг Белгорода было отправлено пять тел. Что подвергает сомнению российские заявления об украинских пленных на борту Ил-76.

"Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 — того же самолета, который был в составе Военно-космических сил России", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный отреагировал на заявление Минобороны РФ о присутствии военнопленных на борту самолета Ил-76. По его словам, российская сторона 100% лжет. В качестве примера военный привел весомый аргумент.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, как Кремль использует катастрофу Ил-76.