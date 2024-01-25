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В ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76: причастны российские спецслужбы

Украинская разведка заметила, что российские спецслужбы причастны к инциденту с крушением самолета Ил-76.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться высшие военные и политические представители РФ. Однако ФСБ отменила их полет и предложили другой транспорт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".

В ГУР рассказали новые детали об авиакатастрофе самолета Ил-76: причастны российские спецслужбы

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что российские спецслужбы отменили полет на уничтоженном самолете Ил-76 для российской военной и политической элиты. Несмотря на это, имена должностных лиц, которые не сели в самолет, выяснены и будут предоставлены международному расследованию.

"На борту действительно должно было находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора... Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта", — рассказал Юсов.

Юсов добавляет, что российские представители ФСБ также было на месте аварии и выгнали приехавших на место происшествия спасателей. Таким образом, они не смогли осуществить осмотр места, сделать фотографии и составить протокол авиатрощи.

Кроме того, по словам представителя ГУР, публикуемые в сетях видео показывают, что на месте падения самолета Ил-76 отсутствуют тела. Также стало известно, что в морг Белгорода было отправлено пять тел. Что подвергает сомнению российские заявления об украинских пленных на борту Ил-76.

"Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 — того же самолета, который был в составе Военно-космических сил России", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный отреагировал на заявление Минобороны РФ о присутствии военнопленных на борту самолета Ил-76. По его словам, российская сторона 100% лжет. В качестве примера военный привел весомый аргумент.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, как Кремль использует катастрофу Ил-76.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-il-76-rosiiski-vip-persony/32791478.html
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