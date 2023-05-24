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В ГУР рассказали, начала ли уже Россия перебрасывать дополнительные войска на Белгородщину

В ГУР подтверждают, что Россия готовится перебросить дополнительные силы в приграничные с Украиной области

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

У украинской разведки есть данные о намерениях страны-агрессора перебросить свои подразделения с оккупированных территорий в РФ. Но это невозможно сделать очень быстро, нужна соответствующая подготовка. Сейчас ГУР следит за обстановкой и действиями противника. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, начала ли уже Россия перебрасывать дополнительные войска на Белгородщину

Российские войска. Фото: из открытых источников

На вопрос, замечены ли уже дополнительные войска на границе с Украиной в Белгородской области, Андрей Юсов ответил, что этот процесс требует подготовки.


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"Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, — это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации", – уточнил Юсов.

Отметим, прошло уже больше двух суток после рейда противостоящих путинскому режиму бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области (РФ). В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что эта операция стала неожиданностью для граждан РФ – и вызвала панические реакции. А тут еще и в ночь на 23 мая в самом Белгороде "прилетело" в здание ФСБ. Что можно сказать о происходящем на данный момент? Как себя станет вести Кремль? Следует ли считать, что его башни зашатались? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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