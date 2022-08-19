В ГУР рассказали, на какое зверство может пойти Россия в День Независимости Украины

На День Независимости Украины российские захватчики планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты пытаются соорудить в уцелевшем помещении Мариупольской филармонии клетки, в которые хотят поместить украинских военных. Также захватчики строят пару сооружений рядом с филармонией.

В разведке подчеркивают, что россияне действую по проверенной ранее методичке. Для зрелищности в процессе "судилища" могут привлечь фейковых "свидетелей", которые будут рассказывать о том, что пострадали от рук "карателей". Также в Мариуполь завозят российских пропагандистов, которые должны будут транслировать такую постановку.

В ГУР отмечают, что по той информации, которую они получили, россияне рассматривают возможность повторения сценария с Еленовкой. Рашисты могут нанести точный ракетный удар по филармонии, после чего поспешат обвинить в ударе ВСУ.

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