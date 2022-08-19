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В ГУР рассказали, на какое зверство может пойти Россия в День Независимости Украины

Оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину

сегодня, 13:24
Автор:

Кравцев Сергей
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На День Независимости Украины российские захватчики планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

В ГУР рассказали, на какое зверство может пойти Россия в День Независимости Украины

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты пытаются соорудить в уцелевшем помещении Мариупольской филармонии клетки, в которые хотят поместить украинских военных. Также захватчики строят пару сооружений рядом с филармонией. 

В разведке подчеркивают, что россияне действую по проверенной ранее методичке. Для зрелищности в процессе "судилища" могут привлечь фейковых "свидетелей", которые будут рассказывать о том, что пострадали от рук "карателей". Также в Мариуполь завозят российских пропагандистов, которые должны будут транслировать такую постановку. 

В ГУР отмечают, что по той информации, которую они получили, россияне рассматривают возможность повторения сценария с Еленовкой. Рашисты могут нанести точный ракетный удар по филармонии, после чего поспешат обвинить в ударе ВСУ.

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