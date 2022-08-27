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В ГУР рассказали, готова ли РФ применить ядерное оружие

Москва располагает средствами для нанесения ядерного удара

сегодня, 13:40
Автор:

Анастасия
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РФ продолжает проводить учения по развертыванию ядерного оружия. Угроза нанесения удара остается. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию РБК-Украина. 

В ГУР рассказали, готова ли РФ применить ядерное оружие

Ядерный взрыв. Фото из открытых источников

По его словам, сейчас Россия не готова применять ядерное оружие против Украины. Но всё же российские военные продолжают проводить плановые учения. 

"Там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещения боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению", — сказал Скибицкий.

Также он подчеркнул, что Москва располагает средствами для нанесения ядерного удара, а именно — носителями ядерных боезарядов Ту-22, Ту-95, Ту-160, носителями системы "Калибр", которые находятся в Черном море.

"То есть такая угроза (ядерного удара — ред.) остается, и мы это понимаем", — отметил Скибицкий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что ГУР МО опубликовало новый перехват телефонного разговора одного из оккупантов. Он рассказывал своей девушке, что часто думает, как себя покалечить, чтобы вернуть домой. Собеседница охотно начала подсказывать ему варианты переломов. Однако оккупант не уверен, что сломав палец руку или даже прострелив себе ногу, руководство все же отправит его домой. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направленияхВраг наращивает средства радиоэлектронной разведки. 

Сайт "Комментарии" сообщал, что в ГУР объяснили, зачем оккупанты оперативно стянули на юг войска.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-primenit-dernoe-oruzhie-otvet-gur-1661588865.html
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