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Российские оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой - перехват разговора

Военный рф думает над тем, чтобы сломать себе руку или прострелить ногу

сегодня, 10:37
Автор:

Анастасия
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Российские оккупанты не устают придумывать новые способы, как сбежать с фронта домой. Для этого они даже готовы калечить себя. Об этом стало известно из очередного перехваченного телефонного разговора российских оккупантов, передает Главное управление разведки МО Украины.

Российские оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой - перехват разговора

Российский оккупант. Фото - из открытых источников

Военный рф рассказал девушке по телефону, что у него часто возникают мысли прострелить себе ногу. Оккупант надеется, что руководство отправит его домой из-за такой травмы. Однако в то же время захватчик говорит, что сделать такого он не сможет.

"Это, конечно, бред. Я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но, типо, в голову постоянно — ногу себе что ли прострелить...Но не получится домой. Пулю вытащат, залатают и обратно", — говорит оккупант.

Собеседница в свою очередь поинтересовалась, поможет ли перелом руки сбежать домой. Российский  захватчик, как оказалось, продумывал и такой вариант, но он не уверен, что это станет весомой причиной, чтобы руководство отправило его с войны домой. 

Однако на этом идеи девушки оккупанта не закончились и она предложила военному сломать себе палец. Но и эта идея провалилась, потому как оккупант знает, что по такой причине его точно не отправят домой. 

К завершению разговора пара не смогла придумать идею, которая точно сработала бы и захватчик смог вернуться домой. Поэтому он лишь выразил надежду, что война скоро закончится. 

"Непонятная фигня, но я надеюсь, скоро закончится. Просто все надоело уже. Действительно, крышу рвет, хочется домой. Невозможно эту фигню терпеть. Хотя я здесь только месяц, а пацаны уже по шесть", — сказал военный рф. 

Девушка еще раз предложила ему и его сослуживцам переломать друг другу руки, чтобы всех отправили домой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в британской разведке назвали причину участившихся обстрелов ДонбассаРоссияне всерьез опасаются наступления ВСУ на юге.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направленияхВраг наращивает средства радиоэлектронной разведки. 



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Источник: https://t.me/DIUkraine/1204
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