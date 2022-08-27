Российские оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой - перехват разговора

Российские оккупанты не устают придумывать новые способы, как сбежать с фронта домой. Для этого они даже готовы калечить себя. Об этом стало известно из очередного перехваченного телефонного разговора российских оккупантов, передает Главное управление разведки МО Украины.

Российский оккупант. Фото - из открытых источников

Военный рф рассказал девушке по телефону, что у него часто возникают мысли прострелить себе ногу. Оккупант надеется, что руководство отправит его домой из-за такой травмы. Однако в то же время захватчик говорит, что сделать такого он не сможет.

"Это, конечно, бред. Я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но, типо, в голову постоянно — ногу себе что ли прострелить...Но не получится домой. Пулю вытащат, залатают и обратно", — говорит оккупант.

Собеседница в свою очередь поинтересовалась, поможет ли перелом руки сбежать домой. Российский захватчик, как оказалось, продумывал и такой вариант, но он не уверен, что это станет весомой причиной, чтобы руководство отправило его с войны домой.

Однако на этом идеи девушки оккупанта не закончились и она предложила военному сломать себе палец. Но и эта идея провалилась, потому как оккупант знает, что по такой причине его точно не отправят домой.

К завершению разговора пара не смогла придумать идею, которая точно сработала бы и захватчик смог вернуться домой. Поэтому он лишь выразил надежду, что война скоро закончится.

"Непонятная фигня, но я надеюсь, скоро закончится. Просто все надоело уже. Действительно, крышу рвет, хочется домой. Невозможно эту фигню терпеть. Хотя я здесь только месяц, а пацаны уже по шесть", — сказал военный рф.

Девушка еще раз предложила ему и его сослуживцам переломать друг другу руки, чтобы всех отправили домой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в британской разведке назвали причину участившихся обстрелов Донбасса. Россияне всерьез опасаются наступления ВСУ на юге.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направлениях. Враг наращивает средства радиоэлектронной разведки.

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