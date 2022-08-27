Чего опасается Россия: в британской разведке назвали причину участившихся обстрелов Донбасса

Активизация российских войск на Донбассе не столько продиктована желанием захватить новые территории, сколько задачей оттянуть силы ВСУ от юга, не дав начать широкомасштабное наступление на этом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Обстрел. Фото: из открытых источников

В британской разведке фиксируют, что за последнюю неделю значительно выросли обстрелы российских захватчиков на донецком направлении. Самые ожесточенные бои идут к северу от Донецка. ВСУ пытаются сдержать наступление противника в районе городов Северск и Бахмут.

По данным ведомства, продолжается борьба з Пески, которые расположены недалеко от Донецкого аэропорта. Россиянам действительно удалось продвинуться в сам населенный пункт, но полностью захватить его пока не удалось. Часть Песок продолжают контролировать ВСУ.

В Минобороны Британии допускают, что такая активизация обстрелов и ожесточенных боев на Донбассе может свидетельствовать о том, что россияне всерьез обеспокоены информацией о возможном контрнаступлении ВСУ на южном направлении. Последний месяц слухи о таком наступлении значительно активизировались. Британские аналитики считают, что, активизировав свои усилия на Донбассе, Россия пытается оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения, которые теоретически могли бы быть направлены в помощь украинским военным на юге.

Также издание "Комментарии" сообщало – Генштаб: украинские защитники уничтожили разведгруппу и не дали прорваться сразу на нескольких направлениях.





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