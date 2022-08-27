В ГУР объяснили, зачем оккупанты оперативно стянули на юг войска

Москва стянула войска на юг Украины, преследуя две цели. Первая возможная цель – это продвижение оккупантов в глубь Украины. Вторая цель – это сооружение оборонительных конструкций для того, чтобы не дать украинским военным оккупировать важные для Путина регионы юга страны. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что ранее была угроза наступления оккупантов на криворожском и запорожском направлениях. Также была информация о том, что противник собирается стать там в глухую оборону, потому что на том направлении зафиксировано по две, а иногда и по три линии обороны. Сооружены инженерные укрепления, то есть, на юге российские войска создали либо глухую оборону, либо хорошо подготовились к наступлению. Такие действия российской армии обусловлены политическими мотивами. Во-первых, Россия готовится к так называемым "референдумам". Во-вторых, Путин не снял задачу оккупации всей территории Украины, и Россия рассматривает юг Украины, как плацдарм для дальнейшего наступления и оккупации других регионов страны.

Скибицкий подчеркнул, что для Кремля особую важность представляет Запорожская, а ещё больше Херсонская область, потому что это ключ к тому, чтобы подавать в Крым воду и электроэнергию. Ну, и никто же не должен забывать, что это путь по суше с России в Крым. Поэтому противник готовится к любым действиям, лишь бы не допустить украинских защитников на оккупированные территории.

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