В ГУР рассказали, для чего Россия накопила авиацию возле границ с Украиной

Россия накопила возле границ с Украиной определенное количество штурмовой авиации. Она будет использоваться на самых важных направлениях, где враг пытается атаковать ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

"Они понимают, что им это (Ред. – прорыв на ключевых направлениях) не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", – сообщил Черняк.

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По его словам, украинская противовоздушная оборона тоже не стоит на месте и ежедневно усиливается. Разведчик подчеркнул, что бойцы Воздушных сил ВСУ научились сбивать ракеты и иранские дроны-камикадзе. Самолеты для них будут даже более легкими целями.

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