В ГУР рассказали, для чего Россия накопила авиацию возле границ с Украиной

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Кравцев Сергей
Россия накопила возле границ с Украиной определенное количество штурмовой авиации. Она будет использоваться на самых важных направлениях, где враг пытается атаковать ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.
Авиация РФ. Фото: из открытых источников
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По его словам, украинская противовоздушная оборона тоже не стоит на месте и ежедневно усиливается. Разведчик подчеркнул, что бойцы Воздушных сил ВСУ научились сбивать ракеты и иранские дроны-камикадзе. Самолеты для них будут даже более легкими целями.
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Также издание "Комментарии" сообщало — 26 февраля отмечался День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, посвященный проукраинским митингам, прошедшим в АРК и Севастополе в 2014 году. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ, заявил, что мы готовы морально и готовимся технически вернуть Крым физическим путем. Что ждет АРК и Севастополь в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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