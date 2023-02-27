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В ГУР рассказали, для чего Россия накопила авиацию возле границ с Украиной

Истребители задействуют на наиболее важных направлениях, где рашисты пытаются наступать

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия накопила возле границ с Украиной определенное количество штурмовой авиации. Она будет использоваться на самых важных направлениях, где враг пытается атаковать ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк.

В ГУР рассказали, для чего Россия накопила авиацию возле границ с Украиной

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

"Они понимают, что им это (Ред. – прорыв на ключевых направлениях) не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", – сообщил Черняк.


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По его словам, украинская противовоздушная оборона тоже не стоит на месте и ежедневно усиливается. Разведчик подчеркнул, что бойцы Воздушных сил ВСУ научились сбивать ракеты и иранские дроны-камикадзе. Самолеты для них будут даже более легкими целями.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генштаб: авиация ВСУ разгромила четыре района сосредоточения россиян.

Также издание "Комментарии" сообщало — 26 февраля отмечался День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, посвященный проукраинским митингам, прошедшим в АРК и Севастополе в 2014 году. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ, заявил, что мы готовы морально и готовимся технически вернуть Крым физическим путем. Что ждет АРК и Севастополь в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-rosiya-nakopichue-aviatsiyu-poryad-ukrayinoyu-1677480042.html
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