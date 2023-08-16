В ГУР рассказали, чем сейчас занимается Пригожин – почему дела у главаря Вагнера идут отлично

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Кравцев Сергей
Мятежа, который этим летом всерьез взволновал Россию, словно и не было. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин время от времени бывает в Беларуси, но постоянно он там не находится. Он и его наемники вернулись к своему так называемому прибыльному "бизнесу". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
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Он отметил, фактически сейчас ЧВК "Вагнера" вернулась к той деятельности, которая была у наемников до начала полномасштабной войны России против Украины.
Андрей Юсов отметил, большинство "вагнеровцев" в добром здравии и на свободе в России продолжают выполнять те обязанности, которые на них были возложены до войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает активно комментировать деятельность ЧВК в Африке, но при этом никак не комментирует войну в Украине. Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили такое поведение когда-то активного участника войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало — какое новое задание у Кремля есть для "Вагнера" – где наемники вскоре проявят себя.
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