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Пригожин, словно забыл о войне в Украине: в ISW рассказали, почему так происходит

Аналитики ISW заявляют, что Евгений Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине

сегодня, 09:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает активно комментировать деятельность ЧВК в Африке, но при этом никак не комментирует войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили такое поведение когда-то активного участника войны в Украине. 

Пригожин, словно забыл о войне в Украине: в ISW рассказали, почему так происходит

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

По наблюдениям военных аналитиков, Пригожин продолжает комментировать вопросы, связанные с деятельностью "Вагнера" на африканском континенте, чтобы оставаться активным в информационном пространстве, но заметно воздерживается от комментариев относительно войны в Украине.


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Аналитики также заметили, что источники, связанные с "ЧВК Вагнер", "подрывают деятельность" частных военных компаний, связанных с Министерством обороны России.

Несколько российских и белорусских инсайдерских источников заявили 15 августа, что слухи о якобы переходе командиров "Вагнера" в ЧВК "Редут" Министерства обороны России не соответствуют действительности.

Инсайдерские источники назвали эти слухи "мечтой" Министерства обороны России и отрицали, что командиры "Вагнера" переходят в "Редут", а вместо этого продолжают выполнять задачи в составе руководства "ЧВК Вагнера".

В обзоре напоминают, что Источники, связанные с "Вагнером", и основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее жестко критиковали "Редут" и его подразделения на фоне напряженности в отношениях "Вагнера" с Министерством обороны России во время битвы за Бахмут.

По мнению аналитиков, острая реакция многих каналов, связанных с "Вагнером", на сообщения о возможном переходе некоторых командиров "Вагнера" в "Редут" свидетельствует о том, что источники "Вагнера" продолжают быть заинтересованными в подрыве деятельности различных органов, связанных с Министерством обороны России.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-15-2023
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