В ГУР отреагировали на слова Маска: Терминалы Starlink находятся в свободной продаже в РФ

На сегодня терминалы Starlink находятся в свободной продаже на территории Российской Федерации, заявил Андрей Юсов. При этом он подчеркнул, что речь не идет об официальной продаже терминалов.

Юсов рассказал о "Старлинке" в РФ

"Но сегодня РФ не только государство-террорист номер один, но и государство-контрабандист номер один",

– добавил Юсов.

По словам представителя ГУР, Россия продолжает работать через так называемый "параллельный импорт". То есть, подчеркивает Юсов, речь идет о контрабанде из третьих стран.

"Мы не будем называть конкретные страны – информация нуждается в уточнении",

– добавил представитель ГУР Минобороны.

Юсов добавил, что сейчас оккупанты используют на фронте терминалы Starlink более системно и отлаженно. Именно на эти устройства, добавил разведчик, захватчики делают ставку. Вместе с тем, он добавил, что ведется работа по нейтрализации этой угрозы для Украины.

Напомним, в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.

Впоследствии, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил , что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России

Как рассказывали "Комментарии" по мнению эксперта Олега Жданова, Россия получила доступ к спутниковой связи через Объединенные Арабские Эмираты.