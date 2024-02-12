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В ГУР отреагировали на слова Маска: Терминалы Starlink находятся в свободной продаже в РФ

Так называемый «параллельный импорт» работает, поэтому терминалы Starlink есть в продаже на территории России, заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:07
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Ткачик Олеся
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На сегодня терминалы Starlink находятся в свободной продаже на территории Российской Федерации, заявил Андрей Юсов. При этом он подчеркнул, что речь не идет об официальной продаже терминалов.

В ГУР отреагировали на слова Маска: Терминалы Starlink находятся в свободной продаже в РФ

Юсов рассказал о "Старлинке" в РФ

"Но сегодня РФ не только государство-террорист номер один, но и государство-контрабандист номер один",
– добавил Юсов.

По словам представителя ГУР, Россия продолжает работать через так называемый "параллельный импорт". То есть, подчеркивает Юсов, речь идет о контрабанде из третьих стран.

"Мы не будем называть конкретные страны – информация нуждается в уточнении",
– добавил представитель ГУР Минобороны.

Юсов добавил, что сейчас оккупанты используют на фронте терминалы Starlink более системно и отлаженно. Именно на эти устройства, добавил разведчик, захватчики делают ставку. Вместе с тем, он добавил, что ведется работа по нейтрализации этой угрозы для Украины.

Напомним, в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.

Впоследствии, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер".

"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил , что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России

Как рассказывали "Комментарии" по мнению эксперта Олега Жданова, Россия получила доступ к спутниковой связи через Объединенные Арабские Эмираты.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:41

У ворога кожен крок попереду, а у вас тільки вереск та повній кишені грошей. Ви надішліть нацистів у бандерівському вишиванковому лахмітті коліна Маску прострілювати. Це той технологічний прорив від вас Фюрер очікує? Вас і весь світ попереджали кожен наступний стає гірше попереднього.


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