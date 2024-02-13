В ГУР назвали в каких странах Россия закупает терминалы Starlink

Россия закупает терминалы интернет-связи Starlink компании SpaseX Илона Маска в арабских странах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.



Терминал Starlink. Фото из открытых источников

В ГУР заявили, что Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах.

"Государство-агрессор россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", — сообщили в ГУР.

Украинская разведка опубликовала радиоперехват в котором российские оккупанты обсуждают возможности покупки терминалов Starlink. По словам одного из оккупантов "арабы привозят все". Кроме того, россияне заявили, что стоимость одного терминала Starlink составляет 200 тыс. рублей.

Напомним, что Илон Маск отреагировал на информацию об использовании россиянами терминалов интернет-связи Starlink. Американский бизнесмен заявил, что это "ложные новости", а его компании ничего неизвестно о покупке Россией устройств компании SpaseX. Однако в следующем комментарии Маск добавил, что не намерен перекрывать или блокировать связь Starlink для России.

На комментарии Илона Маска ответил спикер ГУР Андрей Юсов, пояснивший, что в России работает "параллельный импорт" по которому Москва покупает запрещенные товары в других странах и везет их на российские территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею, что Украина проиграет войну.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск назвал самую большую проблему, с которой сталкивается человечество. По словам американского бизнесмена, это сокращение населения Земли.