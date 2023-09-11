В ГУР назвали количество российских солдат, воюющих на территории Украины

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий озвучил численность российских сил на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина"



Российские солдаты. Фото из открытых источников

Во время ежегодного мероприятия "Ялтинской европейской стратегии" (YES) выступил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, указавший, сколько российских солдат воюет в Украине.

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"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих", – утверждает Скибицкий.

Однако, по словам представителя украинской разведки, в эту численность не входят Росгвардия и другие силовые структуры и подразделения, действующие на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главное управление разведки провело удачную спецоперацию. Его спецподразделения смогли атаковать и вернуть под контроль Украины объекты, оккупированные Россией с 2015 года. Ими оказались так называемые "вышки Бойко". В ГУР рассказали, что во время захвата объекта смогли взять военные трофеи, в частности, это касается вертолетных снарядов и радиолокационной станции. Кроме того, украинские спецназовцы вступили в бой с российским истребителем и смогли его повредить.

Также "Комментарии" писали об успехах ВСУ на южном направлении, где украинская армия приближается к ключевой точке. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что таким образом украинские силы могут выйти на Токмак, а дальше на Мелитополь и админграницу с Крымом. В то время как российские силы обстреляли украинский символ сопротивления управляемым авиационным боеприпасам в Черном море.



