В ГУР назвали ключевую цель ночной атаки дронов РФ по Украине

Во время массированной атаки "Шахедов" по Украине ночью 31 июля россияне также запускали значительное количество отвлекающих дронов, чтобы истощить и разведать украинскую ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, почему во время атаки взлетали российские бомбардировщики, но ракет не пускали Андрей Юсов отметил, что на самом деле нового чего-то здесь нет. Враг давно использует комбинированные удары. Украинцы уже не единожды были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно ракет и дронов.

По словам представителя украинской разведки, это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики.

"Можно отметить, что в этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика. Силы обороны отрабатывают и эффективно противодействуют подобным вызовам", — отметил представитель ГУР.

Напомним, российские оккупанты использовали 89 "Шахедов" и одну ракету во время обстрела по Украине в ночь на 31 июля. Эта атака стала самой массированной по Киеву с начала 2024 года. Основной удар пришелся по Киевской области. В регионе произошел пожар.

Отмечается, что на столицу противник отправил десятки дронов с разных направлений. Это седьмая атака города дронами в июле.

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