Такой массированной атаки на Киев не было еще в 2024 году: в КГВА раскрыли детали

Этой ночью российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками на всю полномасштабную войну. Ключевой целью российских захватчиков стал Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на столицу противник отправил десятки дронов с разных направлений. Это седьмая атака города дронами в июле. Она стала для Киева самой массированной за 2024 год по количеству беспилотников.

"Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников", — рассказали в администрации.

Даже с наступлением утра противник не успокоился. Рано утром враг снова направил несколько дронов на Киев.

Стоит отметить, последняя масштабная атака на столицу состоялась 8 июля. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет", роддом и другие гражданские объекты.

В результате атаки на столицу погибли 33 человека, среди них 5 детей. Еще 121 человек пострадал, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

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Также издание "Комментарии" сообщало — украинские защитники постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак. Такое заявление в эфире канала "Киев 24" сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Если мы видим носители в море, в количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что самостоятельные атаки, исключительно за счет этих крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития этих ракет равен 100", — заявил Дмитрий Плетенчук.



