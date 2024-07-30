Украинцев призвали не игнорировать тревоги: к чему готовится враг

Украинские защитники постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала "Киев 24" сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Если мы видим носители в море, в количестве, обычно это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что самостоятельные атаки, исключительно за счет этих крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития этих ракет равен 100", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Спикер добавил, что существует вероятность, что это могут быть учения, которые обычно завершаются практическими стрельбами.

"Тем не менее, сейчас по факту можем утверждать, что три носителя находится в море. Фактически это все подводные носители, которые есть у врага в Азово-Черноморском регионе и в принципе даже можно говорить только о Черноморском, потому что в Азове глубины им не хватит", — подчеркнул Плетенчук.

Спикер ВМС Украины добавил, что на борту этих носителей может быть до 12 ракет, поэтому возможность комбинированной атаки остается высокой.

"Они могут иметь на борту в целом до 12 ракет. И в принципе возможна такая комбинированная атака. Как и всегда, не стоит пренебрегать сигналами поверенной тревоги", — резюмировал он.

Отметим, в Черном море зафиксировано три российских корабля, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракетоносителей может составлять до 12 ракет.

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