Украинцев призвали не игнорировать тревоги: к чему готовится враг

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Кравцев Сергей
Украинские защитники постоянно готовятся к возможному массированному обстрелу со стороны России, учитывая, что уже давно не было таких атак. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала "Киев 24" сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Спикер добавил, что существует вероятность, что это могут быть учения, которые обычно завершаются практическими стрельбами.
Спикер ВМС Украины добавил, что на борту этих носителей может быть до 12 ракет, поэтому возможность комбинированной атаки остается высокой.
Отметим, в Черном море зафиксировано три российских корабля, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракетоносителей может составлять до 12 ракет.
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