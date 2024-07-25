РФ сменила тактику ракетных обстрелов с Черного моря: на какую хитрость пошла

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Ткачик Олеся
В Черном море россияне используют подводные лодки для запуска ракет — это новая тактика захватчиков, сообщил в эфире Freedom спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Ракетный удар
В то же время представитель подчеркнул, что когда россияне запускают ракеты "Калибр" отдельно, украинская ПВО обычно сбивает все эти ракеты.
Именно поэтому, подчеркивает Плетенчук, враг чаще использует Калибры в комбинированных ракетных атаках вместе с другими видами ракет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Плетенчук заявил , что в Азовском море нет ни одного российского военного корабля. По его словам, россияне "начали что-то подозревать". Плетенчук рассказал, что россияне вывели все свои военные корабли из Азовского моря. Он объяснил, что причиной побега российских кораблей стала украинская атака по парому "Славянин".
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