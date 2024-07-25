РФ сменила тактику ракетных обстрелов с Черного моря: на какую хитрость пошла

В Черном море россияне используют подводные лодки для запуска ракет — это новая тактика захватчиков, сообщил в эфире Freedom спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар

“К сожалению, они применяют подлодки, то есть они к такой тактике перешли… Сейчас находится один носитель 636-го проекта. Учитывая уже просматриваемую тактику, можно быть уверенным, что в какой-то момент он, вероятнее всего, отстрелялся так же и после этого вернется в Новороссийск”, — сказал он.

В то же время представитель подчеркнул, что когда россияне запускают ракеты "Калибр" отдельно, украинская ПВО обычно сбивает все эти ракеты.

Именно поэтому, подчеркивает Плетенчук, враг чаще использует Калибры в комбинированных ракетных атаках вместе с другими видами ракет.

"Просто "Калибры" выполняют функцию эдакой нагрузки на украинскую ПВО. Хотя, конечно, боевая часть у него достаточно большая – 450 килограммов. И, конечно, в случае попадания это довольно неприятный момент. Но, вместе с тем, тактика такова — либо находиться в море благодаря подлодкам, либо выскочить из базы на внешний рейд, отстреляться и быстро вернуться на базу. Такое тоже они сейчас показывают”, – сказал Плетенчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Плетенчук заявил , что в Азовском море нет ни одного российского военного корабля. По его словам, россияне "начали что-то подозревать". Плетенчук рассказал, что россияне вывели все свои военные корабли из Азовского моря. Он объяснил, что причиной побега российских кораблей стала украинская атака по парому "Славянин".





