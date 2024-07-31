Зеленский намекнул, что ждет от партнеров после отбитой атаки РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский, реагируя на отбитую атаку РФ в ночь на 31 июля, заявил, что такая же эффективность защиты необходима не только от вражеских беспилотников, но и от ракет, и авиации. Как передает портал "Комментарии", об этом президент отметил у себя в Телеграмм.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"89 "Шахедов" сбиты за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат", — сказал украинский лидер.

По словам президента, украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение.

"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров — достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и метко", — констатировал Владимир Зеленский.

Напомним, российские оккупанты использовали 89 "Шахедов" и одну ракету во время обстрела по Украине в ночь на 31 июля.

Эта атака стала самой массированной по Киеву с начала 2024 года. Основной удар пришелся по Киевской области. В регионе произошел пожар.

Отмечается, что на столицу противник отправил десятки дронов с разных направлений. Это седьмая атака города дронами в июле.

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