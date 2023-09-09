В ГУР назвали главную цель ударов по территории РФ

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Кравцев Сергей
Удары по территории страны-агрессора случаются при разных обстоятельствах. Россию атакуют дроны, ракеты, а также работает подполье. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников
Представитель разведки отметил, что Украина не поступает, так как враг. Удары наносятся исключительно по военных целях: это военные объекты, объекты ВПК, обеспечивающие изготовление ракет и беспилотников, объекты, обеспечивающие логистику.
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Вадим Скибицкий отметил, что своими ударами по территории РФ Украина добивается, чтобы враг потерял способность продолжать войну, перестал терроризировать граждан Украины.
Что касается западных партнеров, они знают, как действует Украина и какую методику использует. Вадим Скибицкий согласился с тем, что есть определенные оговорки от западных союзников, но с военной точки зрения полное понимание ситуации и тех действий, которые проводят украинские военные.
Читайте на портале "Комментарии" — в августе явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что в скором времени инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных украинскими территориях станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне сейчас? Чего ждать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Шойге заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом.
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