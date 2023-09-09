logo

BTC/USD

25837.77

ETH/USD

1631.70

LTC/USD

62.81

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР назвали главную цель ударов по территории РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР назвали главную цель ударов по территории РФ

Скибицкий отметил, что международные партнеры Украины понимают цели соответствующих действий Сил безопасности и обороны на территории врага

сегодня, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Удары по территории страны-агрессора случаются при разных обстоятельствах. Россию атакуют дроны, ракеты, а также работает подполье. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

В ГУР назвали главную цель ударов по территории РФ

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, что Украина не поступает, так как враг. Удары наносятся исключительно по военных целях: это военные объекты, объекты ВПК, обеспечивающие изготовление ракет и беспилотников, объекты, обеспечивающие логистику.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вадим Скибицкий отметил, что своими ударами по территории РФ Украина добивается, чтобы враг потерял способность продолжать войну, перестал терроризировать граждан Украины.

"Все враждебные цели пронумерованы и имеют свою иерархию", — отметил представитель ГУР.

Что касается западных партнеров, они знают, как действует Украина и какую методику использует. Вадим Скибицкий согласился с тем, что есть определенные оговорки от западных союзников, но с военной точки зрения полное понимание ситуации и тех действий, которые проводят украинские военные.

Читайте на портале "Комментарии" — в августе явно участились, а в сентябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что в скором времени инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных украинскими территориях станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне сейчас? Чего ждать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Шойге заявили об атаке беспилотников: какие регионы оказались под ударом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!