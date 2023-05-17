logo

BTC/USD

26722.41

ETH/USD

1798.38

LTC/USD

92.52

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак

В Госдуме РФ выдвинули предложение обучать бродячих собак «разным навыкам» и отправлять их на фронт

сегодня, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом говорится в сообщении РосСМИ, передает портал "Комментарии".

В Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак

Беспризорные собаки. Иллюстративное фото

Депутаты Госдумы РФ убеждены, что "обученные" собаки смогут помогать раненым россиянам и пригодятся во время разминирования. Более того, они даже могли бы попытаться "выполнять спецзадачи, поставленные российскими военными".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Поэтому российские депутаты уверены, что дворовых псов, особенно агрессивных, можно привлекать к прохождению учений в зону "СВО".

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак разным навыкам. Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие", — сказал один из депутатов российской Госдумы.

Данное предложение озвучили на фоне обсуждений поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", который дает право российским регионам усыплять бездомных собак.

Как писали "Комментарии", – Российские пропагандисты заявили об обстреле территории Белгородской области украинским танком. Кремлевская пропаганда утверждает, что украинские военные впервые обстреляли регион РФ из танка.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – защищаем жизнь людей: скандальные заявления после возвращения россиян в международные соревнования . Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер объяснил присутствие российских спортсменов на международных соревнованиях тем, что спасается жизнь людей в Украине и России.

Напомним, "Комментарии" писали, — есть Восстановление: граждане каких областей наиболее активно подают заявки. За первую неделю работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья есть Восстановление подано 10440 заявлений от украинцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!