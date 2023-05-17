Об этом говорится в сообщении РосСМИ, передает портал "Комментарии".

Беспризорные собаки. Иллюстративное фото

Депутаты Госдумы РФ убеждены, что "обученные" собаки смогут помогать раненым россиянам и пригодятся во время разминирования. Более того, они даже могли бы попытаться "выполнять спецзадачи, поставленные российскими военными".

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Поэтому российские депутаты уверены, что дворовых псов, особенно агрессивных, можно привлекать к прохождению учений в зону "СВО".

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак разным навыкам. Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие", — сказал один из депутатов российской Госдумы.

Данное предложение озвучили на фоне обсуждений поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", который дает право российским регионам усыплять бездомных собак.

Как писали "Комментарии", – Российские пропагандисты заявили об обстреле территории Белгородской области украинским танком. Кремлевская пропаганда утверждает, что украинские военные впервые обстреляли регион РФ из танка.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – защищаем жизнь людей: скандальные заявления после возвращения россиян в международные соревнования . Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер объяснил присутствие российских спортсменов на международных соревнованиях тем, что спасается жизнь людей в Украине и России.

Напомним, "Комментарии" писали, — есть Восстановление: граждане каких областей наиболее активно подают заявки. За первую неделю работы программы госпомощи на восстановление поврежденного жилья есть Восстановление подано 10440 заявлений от украинцев.