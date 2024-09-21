В головах начало что-то меняться: сколько россиян за завершение войны без достижения целей Путина

Почти половина (49%) граждан РФ поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей так называемой "СВО", о которых постоянно рассказывает Владимир Путин и российская пропаганда. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса проекта "Хроники" и исследовательской группы Extreme Scan.

Митинг в поддержку Путина

Социологи отмечают, что это максимальный показатель с начала полномасштабной войны. Против такого решения высказались бы только 33% респондентов.

Также стало известно, что подавляющее большинство опрошенных (63%) россиян хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок. При выборе между миром и мобилизацией 49% предпочли бы мир, в то время как лишь 29% поддержали бы новую волну мобилизации.

Также социологи выяснили, что отправиться на фронт в Украину готовы 32% участников опроса, 30% высказались против того, чтобы заключать контракт с Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что социологическое исследование проводилось с 10 по 17 сентября и охватило 800 человек, отобранных методом стратифицированной случайной выборки. По словам исследователей, погрешность результатов составляет 3,45% при 95%-м уровне доверия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – согласно опросу Active Group 43,3% украинцев сочтут победой в войне освобождения всей территории Украины в границах 1991 года. Из них 24,1% указывают, что помимо деоккупации украинских территорий, Россия должна выплатить компенсацию за вторжение в Украину. Еще 9% опрошенных назвали победой Украины – исчезновение Российской Федерации.



