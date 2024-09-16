Что для украинцев будет означать победа в войне: результаты опроса

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создал план победы Украины, который в сентябре представит президенту США Джо Байдену. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, что для них будет означать победа в войне против России.
Как украинцы видят победу Украины в войне. Фото из открытых источников
Согласно опросу Active Group 43,3% украинцев сочтут победой в войне освобождения всей территории Украины в границах 1991 года. Из них 24,1% указывают, что помимо деоккупации украинских территорий, Россия должна выплатить компенсацию за вторжение в Украину. Еще 9% опрошенных назвали победой Украины – исчезновение Российской Федерации.
Что для украинцев будет победой в войне против России:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины закончить войну. По его словам, этому будет способствовать план победы, который состоит из четырех основных пунктов и одного дополнительного. Зеленский отметил, что планирует план победы показать президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, после чего озвучит его публично.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на план победы Зеленского.
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