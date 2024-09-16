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Что для украинцев будет означать победа в войне: результаты опроса

Каждый десятый украинец сочтет победой в войне исчезновения России.

сегодня, 15:10
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создал план победы Украины, который в сентябре представит президенту США Джо Байдену. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, что для них будет означать победа в войне против России.

Что для украинцев будет означать победа в войне: результаты опроса

Как украинцы видят победу Украины в войне. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group 43,3% украинцев сочтут победой в войне освобождения всей территории Украины в границах 1991 года. Из них 24,1% указывают, что помимо деоккупации украинских территорий, Россия должна выплатить компенсацию за вторжение в Украину. Еще 9% опрошенных назвали победой Украины – исчезновение Российской Федерации.

Что для украинцев будет победой в войне против России:

  • — определенное отступление украинских сил – 4,6%;
  • — окончание войны на нынешней линии разграничения – 13,1%;
  • — освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года – 12,4%;
  • — освобождение всех территорий, занять после 24 февраля 2022 года – 10,9%;
  • — освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 2,7%;
  • — освобождение всей территории Украины в границах 1991 года (включая Крым) – 19,2%;
  • — освобождение всех территорий и выплата компенсаций со стороны РФ – 24,1%;
  • — исчезновение Российской Федерации – 9%;
  • — затруднились ответить – 3,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины закончить войну. По его словам, этому будет способствовать план победы, который состоит из четырех основных пунктов и одного дополнительного. Зеленский отметил, что планирует план победы показать президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, после чего озвучит его публично.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на план победы Зеленского.



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