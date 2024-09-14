Россияне наконец-то вспомнили об ужасе войны: результаты опроса

Операция украинской армии в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года. Социологи задавали открытый вопрос, без подсказок. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую свежие данные опроса независимого "Левада-центра".

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

"События в Курской области" в качестве главного события назвали 40% жителей России. Еще 12% назвали главным событием войну против Украины.

Атаки дронов на Белгородскую и другие регионы России запомнился 5% жителей России.

Арест Павла Дурова упомянули 3% респондентов.

Олимпиаду в Париже и тот факт, что Россию на нее не пустили, вспомнили 2% опрошенных.

Стоит отметить, опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 августа 2024 года среди 1619 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Курской области российские войска начали контрнаступление, но есть один нюанс. Те операции, которые пытаются проводить россияне точно нельзя пока назвать масштабным контрнаступлением. Не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов своей территории. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



