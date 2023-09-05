В "глубоком тылу" оккупантов раздались мощные взрывы: подробности

В поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области местные жители слышали мощные взрывы. Этот участок россияне считают своим "глубоким тылом". Ранее они были уверены, что на такое расстояние ВСУ не сумеют добить. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"После 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого – в 50 километрах от Мелитополя", — написал мэр Мелитополя.

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По его словам, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Отметим, сегодня стало известно, что в "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. В СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

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