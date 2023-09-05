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В "глубоком тылу" оккупантов раздались мощные взрывы: подробности

В 50 километрах от Мелитополя прогремели взрывы

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области местные жители слышали мощные взрывы. Этот участок россияне считают своим "глубоким тылом". Ранее они были уверены, что на такое расстояние ВСУ не сумеют добить. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В "глубоком тылу" оккупантов раздались мощные взрывы: подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

"После 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого – в 50 километрах от Мелитополя", — написал мэр Мелитополя.


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По его словам, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Отметим, сегодня стало известно, что в "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. В СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — комментарии и прогнозы на тему войны, похоже, стали новым "развлечением" отдельных диванных экспертов, журналистов, чиновников, политиков, отдельной явно проплаченной братии. Практически весь август западная пресса и отдельные персоны твердили о необходимости заморозить войну, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Представители официального Киева то и дело отбивали эти информационные атаки. Однако военные комментарии явно далеких от этой темы людей появляются с завидной регулярностью, причем, чуть ли не с первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. О чем говорит данная тенденция? Что следует понимать украинцам и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3073
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