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В "ЛНР" взорвали топ-генерала: подробности

Сейчас "глава таможни ЛНР" Юрий Афанасьевский в тяжелом состоянии находится в больнице

сегодня, 10:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. Как передает портал "Комментарии", в СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

В "ЛНР" взорвали топ-генерала: подробности

"Глава таможни ЛНР" Юрий Афанасьевский

"Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот "деятель", который является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника", — отмечает источник в спецслужбах. 


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Отмечается, что Афанасьевский занимался "отмыванием" средств для финансирования вооруженных формирований, которые участвуют в войне против Украины. Против высокопоставленного чиновника были введены санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии. 

В спецслужбах надеются, что в скором времени Афанасьевский изменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого".

Читайте также на портале "Комментарии" — комментарии и прогнозы на тему войны, похоже, стали новым "развлечением" отдельных диванных экспертов, журналистов, чиновников, политиков, отдельной явно проплаченной братии. Практически весь август западная пресса и отдельные персоны твердили о необходимости заморозить войну, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Представители официального Киева то и дело отбивали эти информационные атаки. Однако военные комментарии явно далеких от этой темы людей появляются с завидной регулярностью, причем, чуть ли не с первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. О чем говорит данная тенденция? Что следует понимать украинцам и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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