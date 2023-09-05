В "ЛНР" взорвали топ-генерала: подробности

В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. Как передает портал "Комментарии", в СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

"Глава таможни ЛНР" Юрий Афанасьевский

"Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот "деятель", который является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника", — отмечает источник в спецслужбах.

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Отмечается, что Афанасьевский занимался "отмыванием" средств для финансирования вооруженных формирований, которые участвуют в войне против Украины. Против высокопоставленного чиновника были введены санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

В спецслужбах надеются, что в скором времени Афанасьевский изменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого".

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