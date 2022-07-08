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В глубоком тылу оккупантов гремят новые взрывы: подробности (ВИДЕО)

Инцидент произошел в оккупированном Снежном

сегодня, 15:01
Автор:

Денис
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Во временно-оккупированном снежном прогремели взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В глубоком тылу оккупантов гремят новые взрывы: подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в оккупированном городе Снежное (Донецкая область) снова прогремел мощный взрыв. 

"А наш хорошо знакомый "Дядюшка Ленд Лиз" сильно соскучился по "не складам с БК и ГСМ" в Снежном, поэтому вместе с подругой Бавовной пришел туда. Но это не точно. Скорее всего, это просто челленж от орков "Покури у складов" продолжается.", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также, СтратКом опубликовал видео с места событий, на котором можно увидеть гигантский столб черного дыма. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кабмине пополнение: 25-летняя блондинка стала новым замминистра соцполитики. Экс-нардеп Игорь Мосийчук потролил молодую блондинку, отметив, что в битве между опытом, профессионализмом и волшебными губами победили губы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что куда повернет фронт: эксперты озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего. Россияне сразу нацеливаются на Краматорск и Славянск, при этом продолжаются ракетные удары по разным городам, артобстрелы Донбасса, Харькова, удары по Сумщине с российской территории. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0FnoW7eThmxotXF5XYDqn_H9ZKX-dipR21nJQb7Q0ZULXIq0ZLeMScjY4
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