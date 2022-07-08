В глубоком тылу оккупантов гремят новые взрывы: подробности (ВИДЕО)

Во временно-оккупированном снежном прогремели взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в оккупированном городе Снежное (Донецкая область) снова прогремел мощный взрыв.

"А наш хорошо знакомый "Дядюшка Ленд Лиз" сильно соскучился по "не складам с БК и ГСМ" в Снежном, поэтому вместе с подругой Бавовной пришел туда. Но это не точно. Скорее всего, это просто челленж от орков "Покури у складов" продолжается.", — пишет СтратКом ВСУ.

Также, СтратКом опубликовал видео с места событий, на котором можно увидеть гигантский столб черного дыма.

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