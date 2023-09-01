В Германии уже вовсю распространяют карту – где Украина без 4 областей и Крыма (ФОТО)

Немецкий издательский гигант выпустил карты, на которых временно оккупированные Россией территории Украины обозначены как "спорная территория". Карты, путеводители и атласы MairDumont поставляются в книжные магазины Западной Европы. Фактически такой картой издательство подтверждает право России на захваченные украинские земли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Карта. Фото из открытых источников

В материале говорится, что за выпуском Атласа стоит немецкое издательство Kunth. Большим тиражом карты были выпущены в 2023 году. В нем пять украинских областей – Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым – отделены пунктиром как территория со "спорной государственной границей". Таким же пунктиром выделена и вся восточная граница с Россией в районе Донбасса и Крыма.

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Обращает на себя внимание еще один интересный факт – пунктир проходит не по линии военных действий, которые идут сейчас или продолжались в 2023 году, а по админграницах украинских областей, которые путинский режим уже провозгласил своими, хот все области никогда даже не были оккупированы полностью. К примеру, Запорожье и другие города Украины значатся как спорные территории. Хотя в том же Запорожье никогда не было российских военных.

Фактически немецкое издательство Kunth продублировало карты, которые Россия активно выпускала в сентябре 2022 года, вдобавок к Крыму, незаконно объявив "российскими" еще четыре региона.

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