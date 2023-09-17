В Германии сделали тревожный прогноз по завершению войны в Украине

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Slava Kot
Генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников
Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться до 2032 года. По словам офицера, Германия уже разрабатывает долговременный план поддержки Украины в войне на ближайшие 9 лет.
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Руководитель ситуационного центра Бундесвера в Украине Кристиан Фрейдинг во время визита в Киев рассказал, что война может занять еще много лет. Таким образом, правительство Германии ожидает, что война может длиться 10 лет.
По словам Фрейдинга, Запад должен еще больше работать в будущем для победы Украины в войне против России.
Немецкого генерала также спросил, что, по его мнению, является окончательной победой Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адмирал НАТО назвал неожиданную причину, которая тормозит усилия Запада по поставкам оружия для Украины.
Также "Комментарии" писали о бывшем президенте Франции, который назвал два способа закончить войну в Украине.
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Ігор
сегодня, 14:12
Нарешті розум бере гору. Це ще оптимістично. Весь цей час вибори не передбачені. Юдеї дуже розумні, шкода, що тільки собі на користь і на шкоду іншим.