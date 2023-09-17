В Германии сделали тревожный прогноз по завершению войны в Украине

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться до 2032 года. По словам офицера, Германия уже разрабатывает долговременный план поддержки Украины в войне на ближайшие 9 лет.

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Руководитель ситуационного центра Бундесвера в Украине Кристиан Фрейдинг во время визита в Киев рассказал, что война может занять еще много лет. Таким образом, правительство Германии ожидает, что война может длиться 10 лет.

"В Германии парламент оказал военную поддержку нашим украинским друзьям до 2032 года. И мы готовы сделать время нашим союзником – а не союзником Путина", – сказал Фрейдинг.

По словам Фрейдинга, Запад должен еще больше работать в будущем для победы Украины в войне против России.

Немецкого генерала также спросил, что, по его мнению, является окончательной победой Украины.

"Это будет достигнуто, когда территория Украины будет восстановлена ​​в границах 1991 года", — сказал Кристиан Фрейдинг и добавил, что должны быть возвращены территории на востоке Украины и Крым.

Подобное мнение высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, большинство войн длится дольше, чем ожидается сначала, поэтому Запад должен сосредоточиться на долговременной помощи для Украины. Вместе с тем Столтенберг считает, что есть шанс закончить войну быстро, но это произойдет только в том случае, если Путин и Россия выведут свои войска из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адмирал НАТО назвал неожиданную причину, которая тормозит усилия Запада по поставкам оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте Франции, который назвал два способа закончить войну в Украине.