Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер считает, что военная операция Украины в Курской области создает благоприятные условия для мирных переговоров для окончания войны. Кроме того, Фабер отмечает, что переговоры должны быть с преемником Путина, а сам российский диктатор должен предстать перед международным судом.



Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер. Фото из открытых источников

Маркус Фабер в нескольких сообщениях в Twitter рассказал, что украинское наступление в Курской области продвигаетесь лучше, чем ожидалось.

"Это заставляет агрессора увести массовые войска с фронта на востоке. Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что военное руководство перегружено. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина и разговор Путина перед Международным уголовным судом", — говорит Фабер.

Глава комитета Бундестага по обороне подчеркнул, что Германия должна больше инвестировать в Украину, чтобы приблизить ее победу, усилить безопасность и уменьшить российские угрозы.

"Наша военная помощь Украине – лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы они стали беженцами", — сказал Фабер и добавил, что "рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после прорыва границы в Курской области "подруга Путина" в Германии Сара Вагенкнехт призвала запретить Украине использовать немецкое оружие в боях на территории России. Однако глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что Германия не против, чтобы Украина использовала ее оружие в боях в Курской области, в том числе и немецкие танки.

Также "Комментарии" писали, что Запад изменил свое первоначальное мнение по военной операции Украины по прорыву границы и боям в Курской области.