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В Германии считают, что у Украины хорошая основа для мирных переговоров

Украинское наступление в Курской области готовит почву для мира, но без российского диктатора Владимира Путина, считает Маркус Фабер.

сегодня, 16:07
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Slava Kot

Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер считает, что военная операция Украины в Курской области создает благоприятные условия для мирных переговоров для окончания войны. Кроме того, Фабер отмечает, что переговоры должны быть с преемником Путина, а сам российский диктатор должен предстать перед международным судом.

В Германии считают, что у Украины хорошая основа для мирных переговоров

Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер. Фото из открытых источников

Маркус Фабер в нескольких сообщениях в Twitter рассказал, что украинское наступление в Курской области продвигаетесь лучше, чем ожидалось.

"Это заставляет агрессора увести массовые войска с фронта на востоке. Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что военное руководство перегружено. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина и разговор Путина перед Международным уголовным судом", — говорит Фабер.

Глава комитета Бундестага по обороне подчеркнул, что Германия должна больше инвестировать в Украину, чтобы приблизить ее победу, усилить безопасность и уменьшить российские угрозы.

"Наша военная помощь Украине – лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы они стали беженцами", — сказал Фабер и добавил, что "рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после прорыва границы в Курской области "подруга Путина" в Германии Сара Вагенкнехт призвала запретить Украине использовать немецкое оружие в боях на территории России. Однако глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что Германия не против, чтобы Украина использовала ее оружие в боях в Курской области, в том числе и немецкие танки.

Также "Комментарии" писали, что Запад изменил свое первоначальное мнение по военной операции Украины по прорыву границы и боям в Курской области.



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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 15:34

Цинічненько! То ось яку комбінацію придумали юдейці щоб впливати на свідомість терпіл. Це нічого що Україна із-за них наполовину стекла кров'ю. Але ж ви змогли невеличким рейдом аж на 15 км показати свою силу. Тепер сідаємо за стіл перемовин і погоджуємось з усім аби випередити Трампа. І інвестиції які гарні - сотні тисяч жертв за те щоб українські біженці лишались в концтаборі, а ні приїхали у Європу. Молодці юдейці вони неперевершені в своїх комбінаціях! Вони і віру в свого юдейського Бога змогли нав'язати. Що вело до війн і страждань і встановлення несправедливого світоустрою.


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