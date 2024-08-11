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Slava Kot
Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер считает, что военная операция Украины в Курской области создает благоприятные условия для мирных переговоров для окончания войны. Кроме того, Фабер отмечает, что переговоры должны быть с преемником Путина, а сам российский диктатор должен предстать перед международным судом.
Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер. Фото из открытых источников
Маркус Фабер в нескольких сообщениях в Twitter рассказал, что украинское наступление в Курской области продвигаетесь лучше, чем ожидалось.
Глава комитета Бундестага по обороне подчеркнул, что Германия должна больше инвестировать в Украину, чтобы приблизить ее победу, усилить безопасность и уменьшить российские угрозы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после прорыва границы в Курской области "подруга Путина" в Германии Сара Вагенкнехт призвала запретить Украине использовать немецкое оружие в боях на территории России. Однако глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что Германия не против, чтобы Украина использовала ее оружие в боях в Курской области, в том числе и немецкие танки.
Также "Комментарии" писали, что Запад изменил свое первоначальное мнение по военной операции Украины по прорыву границы и боям в Курской области.
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Ігор
сегодня, 15:34
Цинічненько! То ось яку комбінацію придумали юдейці щоб впливати на свідомість терпіл. Це нічого що Україна із-за них наполовину стекла кров'ю. Але ж ви змогли невеличким рейдом аж на 15 км показати свою силу. Тепер сідаємо за стіл перемовин і погоджуємось з усім аби випередити Трампа. І інвестиції які гарні - сотні тисяч жертв за те щоб українські біженці лишались в концтаборі, а ні приїхали у Європу. Молодці юдейці вони неперевершені в своїх комбінаціях! Вони і віру в свого юдейського Бога змогли нав'язати. Що вело до війн і страждань і встановлення несправедливого світоустрою.