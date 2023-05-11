В Германии признали – сегодня говорить о контрнаступлении ВСУ слишком рано

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Кравцев Сергей
Украина действительно активно готовится к наступлению, но условий для его начала еще нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер после возвращения из Украины. При этом генерал отметил, что не чувствует в украинцах усталость от войны, а только неудержимую волю закончить ее победой, пишет издание "Handelsblatt".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
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Он отметил, что после многих разговоров и встреч ему стало известно, что планы украинского наступления находятся в стадии реализации.
На прошлой неделе высокопоставленные немецкие военные был в Украине, где встретились с командующим армией Валерием Залужным и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Брейер рассказал о практическом опыте немецкой военной помощи, включая современные зенитные системы, самоходные гаубицы, а также основной боевой танк Leopard 2.
Генеральный инспектор был сначала в Польше, а потом два дня в Украине. Затем он заверил, что поддержка Украины является "высшим приоритетом".
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